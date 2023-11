“Dalla Juve alla Longobarda”: reazione inaspettata di Bonucci al tifoso

Il difensore dell’Union Berlino è stato beccato questa mattina in giro per le vie di Napoli

Appuntamento importantissimo quello in programma questo pomeriggio alle 18.45 per il Napoli in Champions League. Dopo la preziosa vittoria dell’andata in Germania, infatti, la squadra di Rudi Garcia potrebbe blindare il passaggio del turno agli ottavi di finale in caso di un altro successo contro l’Union Berlino al Maradona.

Formazione tedesca che ha iniziato malissimo questa stagione tra campionato e Champions League e che non riesce a vincere da fine agosto. Tra le sue fila, tra l’altro, spiccano due presenza importanti come l’ex interista Robin Gosens e soprattutto Leonardo Bonucci. L’ex difensore della Juventus proprio questa mattina si è reso protagonista di un simpatico siparietto con un tifoso del Napoli.

Beccato nei pressi del lungomare di Napoli con la tuta dell’Union Berlino, il centrale italiano è stato ripreso dal tifoso che a debita distanza gli ha urlato: “Bonucci, dalla Juventus alla Longobarda sei andato a finire. Che brutta fine…”. La sua reazione, però, è stata totalmente inaspettata. Bonucci si è infatti voltato verso il napoletano unendosi con un sorriso alle sue risate. Una battuta che evidentemente è stata colta dal difensore con la massima ironia e senza alcuna malizia.