Comunicato UFFICIALE: trauma dopo Fiorentina-Juve, salta la prossima partita

Trauma rimediato dopo la sfida tra Fiorentina e Juventus, arriva l’ufficialità da parte del club: out per la prossima gara

Dopo la sconfitta interna contro la Juventus, la Fiorentina è chiamata a rispondere in Conference League. La sfida in Serbia contro il Cukaricki fanalino di coda del girone è troppo importante per i viola per centrare la qualificazione.

Per la gara di Belgrado però, Vincenzo Italiano dovrà fare a meno di Lucas Beltran. L’attaccante argentino ha infatti rimediato un trauma contusivo all’emicostato sinistro nel corso della sfida di domenica sera contro i bianconeri e non è stato convocato per la trasferta europea. Un’assenza pesante per il tecnico viola, che non potrà quindi contare sull’ex giocatore del River Plate, mattatore della gara d’andata con due reti segnate. L’argentino resterà al Viola Park per lavorare a parte e provare a recuperare in vista dell’ostica sfida di domenica pomeriggio contro il Bologna al Franchi.

Questo il comunicato ufficiale diramato dalla società viola, con Italiano che oltre a fare a meno di Beltran dovrà rinunciare anche a Kayode, infortunatosi proprio nella gara d’andata:

“ACF Fiorentina comunica che il calciatore Lucas Beltran non è stato convocato per la partita di Conference League di domani contro il Cukaricki a causa di un trauma contusivo all’emicostato sinistro riportato nella partita di domenica sera. Il calciatore, in miglioramento, rimarrà a lavorare al Viola Park in vista dei prossimi impegni. Il Club viola informa inoltre che il calciatore Michael Kayode ha iniziato il lavoro sul campo”.