Accordo a gennaio e Milan beffato: va in Bundesliga

I rossoneri potrebbe vedere sfumare definitivamente uno dei profili seguiti per il calciomercato invernale

Il feeling con Carlo Ancelotti sembra non essere mai sbocciato. Il giocatore spagnolo ha trovato infatti pochissimo spazio nella prima parte di stagione e potrebbe lasciare Madrid a gennaio.

Brahim Diaz sempre più lontano dal Real. Il trequartista ex Milan, dopo il grande campionato disputato l’anno scorso con la maglia dei rossoneri, non sta ripetendo le sue ottime prestazioni. Tornato in Spagna questa estate dopo tre stagioni in Italia, il fantasista non riesce a trovare spazio nelle rotazioni di Carlo Ancelotti. Poche presenze, di cui una sola da titolare, che sembrano spostare il calciatore in uscita dal Real Madrid. Il classe 1999 potrebbe far gola a tante formazioni che a gennaio si metteranno alla ricerca di un rinforzo a centrocampo. Oltre al Milan, che gradirebbe il ritorno del calciatore spagnolo, il Bayern Leverkusen è pronto a sondare il terreno.

Leverkusen, uno spagnolo per Xabi Alonso

La formazione che guida attualmente la classifica del campionato tedesco ha messo gli occhi sul talento spagnolo nato a Malaga, che a gennaio potrebbe sbarcare alla corte di Xabi Alonso.

Il rendimento del Bayern Leverkusen in questa stagione è stato semplicemente clamoroso. Nelle prime dieci gare di Bundesliga i tedeschi hanno collezionato 9 vittorie e 1 pareggio, segnando 30 gol. Wirtz e compagni stanno dominando anche in Europa League, dove hanno raccolto 3 vittorie su 3. Un avvio di stagione incredibile della squadra allenata di Xabi Alonso, che ora può davvero sognare. La dirigenza tuttavia sa che, in virtù dei tanti impegni ravvicinati, un rinforzo in più potrebbe essere fondamentale. Ecco perchè Brahim Diaz e la Bundesliga potrebbero incontrarsi tra pochi mesi.