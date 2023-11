Vieri riceve il Tapiro e sbotta: “Siete dei falliti”

Come Cassano, anche l’ex centravanti ‘attapirato’ dopo la bufera esplosa nei giorni scorsi intorno alla Bobo Tv

Rimane ancora un enorme velo di mistero intorno a quanto avvenuto nei giorni scorsi alla ‘Bobo Tv’. Ad annunciare la separazione dagli storici amici ed opinionisti in diretta su ‘Twitch’ era stato l’ex bomber Christian Vieri. Un comunicato con il quale ufficialmente veniva consumato l’addio di Lele Adani, Antonio Cassano e Nicola Ventola, all’interno del programma sin dal primo giorno.

A rendere quantomeno un po’ più chiare le ragioni del divorzio è stato poi Antonio Cassano, in occasione del Tapiro d’Oro ricevuto da Valerio Staffelli: “Problemi economici? I soldi non c’entrano niente, quelli li ho per tutta la vita. La Bobo Tv è un progetto che abbiamo creato assieme con condivisione e amicizia. Quando la condivisione viene meno, allora ognuno va per la sua strada”. FantAntonio, inoltre, ha tirato in ballo una ‘quinta persona’ che potrebbe aver avuto un ruolo in questa rottura.

Di tutta risposta, nelle scorse ore ecco che è pure arrivata la versione di Vieri in occasione del decimo Tapiro d’Oro ricevuto in ‘carriera’. “Non è vero niente”, così ha esordito l’ex bomber in merito alle accuse di presunti problemi economici dietro la lite con gli ex colleghi. L’ex centravanti ha poi proseguito respingendo le voci circolate sul suo conto: “Ognuno dice quello che vuole, ma per me non ha senso rispondere. Certe cose rimangono private”.

Caos Bobo Tv, Vieri contrattacca: Siete dei falliti”

In riferimento alle ricostruzioni più o meno fantasiose portate avanti nelle scorse ore, Vieri ha lanciato un durissimo attacco.

L’ex attaccante ha prima cercato di lasciarsi alle spalle l’intera vicenda: “Possiamo dire che dopo qualche anno era giusto cambiare. Abbiamo finito, è la vita”. Vieri si è poi scaldato quando si è discusso di motivazioni economiche, condividendo sotto questo aspetto la stessa versione filtrata da Cassano: “Non so nemmeno chi sia questo quinto uomo. E non è neanche vero che io non volessi fare i teatri. Ma a tutti quei maiali, vigliacchi e topi di fogna che dicevano che la motivazione fosse economica una cosa la dico: siete dei falliti”.