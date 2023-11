Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi del 7 novembre

Da La Gazzetta dello Sport, al Corriere dello Sport e Tuttosport: ecco i titoli principali sulle prime pagine dei quotidiani sportivi italiani ed esteri di oggi, martedì 7 novembre 2023

La rassegna stampa di Calciomercato.it vi offre i titoli principali sulle prime pagine di oggi, martedì 7 novembre 2023, dei principali quotidiani sportivi italiani ed esteri.

La prima pagina della Gazzetta dello Sport: “Milan ferma il Re”. Champions, vietato fallire col PSG. Pioli prepara il piano anti-Mbappe. Scudetto all’italiana: Inter e Juve sempre memo straniere. È un Toro da corsa: Sassuolo in crisi.

L’apertura del Corriere dello Sport: “Ancora voi!”. Inter-Juve, il derby d’Italia è scritto sul muro: solo 6 gol subiti. Milan, c’è Ibra. Pioli si gioca l’Europa. Sarri: “Resto per sempre alla Lazio”. Lukaku da Champions.

“Il popolo: Avanti Juve!”, apre così il quotidiano Tuttosport. Sfida scudetto all’Inter: stadio sempre esaurito, riaprono gli abbonamenti? Ziliacus: “Fidatevi, con me grande Inter”. Sanabria + Vlasivic: notte da Toro! Ibra e Mbappe, febbre Milan.

Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi esteri del 7 novembre 2023

Uno sguardo anche all’estero e alle prime pagine in particolare della stampa spagnola e francese di martedì 7 novembre.

L’Equipe apre ovviamente con la sfida tra Milan e Paris Saint-Germain, intervista a Dembele: “Marquer et être mauvais, ça ne m’interesse pas”. AS in Spagna invece si sofferma sulle condizioni di Bellingham, con il Real Madrid che potrebbe perderlo per la sfida col Braga: “Entre algodones”.