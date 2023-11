Probabili formazioni Milan-Psg: riecco Pulisic, Pioli ritrova i titolarissimi

Le formazioni di Milan-Psg, valevole per la quarta giornata della fase a gironi di Champions. Ecco le scelte di Stefano Pioli e Luis Enrique

Vietato sbagliare. Il Milan di Stefano Pioli, dopo due pareggi e il pesante ko di Parigi, è chiamato a fare risultato contro il Psg di Luis Enrique.

I rossoneri, per l’occasione, recuperano diversi giocatori, reduci da vari problemi fisici, e il tecnico di Parma potrà così schierare la sua formazione migliore. Contro i francesi, torna dunque il tridente titolare, con Christian Pulisic, Olivier Giroud e Rafa Leao. Oltre all’americano torna a disposizione anche Samuel Chukwueze, che si accomoderà in panchina. In difesa è emergenza per le assenze di Simon Kjaer, Pierre Kalulu e Marco Pellegrino, così al centro ci saranno Malick Thiaw e Fikayo Tomori. Sugli esterni, il recuperato Theo Hernandez e capitan Davide Calabria. Alessandro Florenzi sarà così l’unica vera alternativa nel reparto. L’unico dubbio di formazione, così, è legato al centrocampo, con Rade Krunic, recuperato, che potrebbe accomodarsi in panchina. I tre in mediana dovrebbero, così, essere Tiijani Reijnders, Yunus Musah e Ruben Loftus-Cheek.

Per quanto riguarda il Psg, la formazione non dovrebbe essere diversa da quella dell’andata. Ci sarà chiaramente Donnarumma, tra i pali; la difesa, invece, sarà guidata dagli ex Inter Hakimi e Skriniar. Centrocampo formato da Zaire-Emery, Ugarte e Vitinha. In avanti, spazio a Dembele e Mbappe, oltre a uno tra Kolo Muani e Ramos. Quello del centravanti, dunque, è il vero ballottaggio per Luis Enrique.

Le formazioni di Milan-Psg

Ecco le formazioni di Milan-Psg:

Milan (4-3-3): Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, Theo Hernandez; Loftus-Cheek, Musah, Reijnders; Pulisic, Giroud, Leao. All.: Pioli

Psg (4-3-3): Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Skriniar, Lucas Hernandez; Zaire-Emery, Ugarte, Vitinha; Dembélé, Kolo Muani, Mbappé. All.: Luis Enrique

Champions, Milan-Psg: dove vederla in tv

Milan-PSG sarà visibile sul satellite, su ‘Sky Sport Uno’, ‘Sky Sport HD’ e ‘Sky Sport 4K’, ma anche su Canale 5 (in chiaro per tutti), oltre che in streaming su ‘Mediaset Infinity’ e NowTv.

Il calendario del Milan

La squadra di Stefano Pioli dopo aver sfidato il Psg a San Siro, in un match da dentro o fuori, sarà chiamato a rialzare la testa anche in campionato. Per Leao e compagni trasferta a Lecce, sabato alle ore 15.00, prima dello stop per le nazionali.