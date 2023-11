Pogba, il sostituto fino a giugno potrebbe essere un nome illustre: ecco a chi sta pensando la Juve

Nella Juve ci si sta interrogando su chi integrare in rosa visto lo stop forzato di Pogba per doping. E c’è un nome che suggestiona parecchio.

I tifosi della Juventus sanno bene che Paul Pogba in questo periodo non può giocare per la squalifica legata ad un caso di doping. I risultati del test, che di fatto ferma il calciatore e gli impedisce di giocare in campionato, sono giunti dopo la prima gara stagionale della Juventus, vinta lo scorso 20 agosto dalla squadra di Allegri per 3-0 in casa dell’Udinese. Peraltro in quella partita il centrocampista offensivo francese non era entrato in campo.

Il Tribunale Nazionale Antidoping ha scelto la sospensione in via cautelare dell’atleta, in accoglimento dell’istanza proposta dalla Procura Nazionale Antidoping e generando – al contempo – un’assenza che pesa nella rosa dei bianconeri, perché Pogba resta comunque un calciatore di valore e perché la Juventus perde un pezzo tra gli elementi schierabili in gare ufficiali.

Ecco perché a gennaio il calciomercato della Vecchia Signora potrebbe riservare qualche sorpresa inaspettata. Tra gli altri, negli ultimi giorni circola un nome suggestivo, che potrebbe sostituire l’assente Pogba – oltre che Fagioli, assente fino a maggio per il caso scommesse. Chi è? Scopriamolo insieme.

Kalvin Phillips: un mastino per il centrocampo bianconero privo di Pogba?

Classe 1995, originario di Leeds, Kalvin Mark Phillips è un atleta piuttosto conosciuto, essendo un mediano inglese della rosa del Manchester City e uno dei componenti della nazionale inglese.

Di ruolo è un centrocampista difensivo, con carisma, fisico possente e notevole esplosività. Non solo mediano e mastino incisivo: Phillips ha dimostrato di saper svolgere anche il ruolo di difensore centrale in una linea a tre, all’occorrenza. Tecnicamente è più che discreto e sa colpire molto bene dalla distanza.

Forse non tutti sanno che, durante il periodo di permanenza nel club del Leeds, Phillips è stato soprannominato ‘Yorkshire Pirlo’ dai tifosi locali: forse un paragone piuttosto azzardato, ma evidentemente i supporter del club hanno rivisto in lui almeno qualche caratteristica dell’ex regista italiano.

Perché potrebbe arrivare proprio Kalvin Phillips?

Come è noto, al Manchester City i campioni non mancano e anche per uno come Kalvin Phillips – perno della nazionale inglese guidata da Southgate – il posto da titolare non è affatto scontato. Proprio per questo le chance di vederlo in Italia nel ruolo di sostituto di Pogba, non sono così ridotte. Anzi paiono in aumento, assenza dopo assenza.

Ebbene sì: Kalvin Phillips sta giocando pochissimo – soltanto 6 presenze tra Premier e Coppe, 168’ in totale – e, di fatto, sta pagando la concorrenza rappresentata dallo spagnolo Rodri. Anche lo scorso anno Phillips ha giocato poco nel club, ragion per cui non possono stupire i rumors che, di volta in volta, lo hanno avvicinato ad un club diverso.

Più club, e altrettanti emissari, hanno contattato l’ex Leeds per tastare il terreno e capire se è possibile avviare una trattativa. Ma al momento la Juventus appare la società con più possibilità di accaparrarsi il giocatore a gennaio.

Le possibili alternative a Phillips

Ovviamente i bianconeri non stanno vagliando una sola ipotesi per il vice-Pogba. Per gennaio sono al momento diverse le opzioni sul tavolo. Oltre al mediano del Manchester City, altri nomi circolati in questi giorni sono quelli di Pierre-Emile Hojbjerg (Tottenham), Rodrigo De Paul (Atletico Madrid) e Lazar Samardzic (Udinese).

Si tratta pur sempre di giocatori considerati molto attentamente dalla dirigenza juventina e non è affatto inverosimile pensare che, in caso di improvviso stallo o arenamento della trattativa con l’inglese, il club di Torino possa virare su uno dei tre atleti sopra citati.

Quel che è certo, tuttavia, è che al momento Kalvin Phillips resta in cima alla lista delle preferenze in casa Juve, non soltanto per le qualità del calciatore, ma anche per l’esperienza internazionale. Possibile un contratto semestrale per lui e, potenzialmente, la soluzione potrebbe essere soddisfacente non soltanto per gli juventini, ma anche per Phillips che scalpita e vorrebbe giocare, per presentarsi in forma agli Europei il prossimo giugno.

Quali condizioni contrattuali?

Pogba va rimpiazzato con un giocatore di caratteristiche simili, per non trovarsi a lungo sguarniti in mezzo al campo e per un turnover di qualità. Questa è l’idea della Juventus, che però deve prestare attenzione alle condizioni contrattuali offerti dal City.

Come riporta la Gazzetta, il club vincitore dell’ultima edizione della Champions League considera l’opzione del prestito secco semestrale – e in saldo – fino a giugno, privilegiando così l’ipotesi del passaggio temporaneo di un giocatore ad un club non concorrente né nel campionato inglese, né in Champions. Potrebbe essere una soluzione gradita anche alla stessa Juventus che, senza gli incassi delle coppe europee, intende sì rinforzare la rosa e sostituire Pogba, ma pur sempre con un occhio di riguardo ai conti.

Ecco perché il contratto semestrale potrebbe mettere d’accordo i due club ed in particolare la Vecchia Signora che, senza spendere eccessivamente, potrebbe anche pensare ad un secondo rinforzo per la seconda parte di campionato.