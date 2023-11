Pioli rilancia il suo Milan e ‘avvisa’ Leao: “Se vuole essere un campione…”

Stefano Pioli rilancia il Milan in Champions League, scacciando via la crisi: le dichiarazioni a caldo dopo il successo sul PSG

Il Milan di Stefano Pioli scaccia la crisi con una super prestazione a San Siro. Ribaltato il PSG di Mbappé, rossoneri di nuovo in corsa per la qualificazione agli ottavi di finale.

Nel post partita, ai microfoni di ‘Sky Sport’, l’allenatore rossonero ha parlato così: “Quello che dovevamo fare l’abbiamo fatto in tutto e per tutto. Ci abbiamo messo grande anima, spirito ed energia per ottenere un risultato così importante. Tanti tanti complimenti ai ragazzi per come hanno giocato e sofferto insieme. Adesso abbiamo un’altra possibilità e ce la giocheremo in casa col Borussia Dortmund“.

Sulla ‘ricetta’ degli ultimi giorni: “Io ho cercato di ricordargli che squadra siamo, il nostro percorso e che qualità abbiamo. Nel calcio ci sono momenti e questo era da vivere con questa attenzione e determinazione. Una delle vittorie più belle? È chiaro che vorrei un Milan sempre così. Purtroppo abbiamo sbagliato la partita di sabato con l’Udinese in modo netto, ma la squadra ha un suo modo di stare in campo. Queste sono le partite che ti dicono chi sei. Lo scontro diretto col Dortmund è decisivo”.

Milan, Pioli a Leao: “Sempre così se vuole essere un campione”

Il tecnico ha poi parlato della prestazione di Rafa Leao, premiato a fine partita come man of the match. Messaggio dell’allenatore alla sua stella.

“Leao da 10? Questo deve insegnare tanto a Rafa, questo deve essere il suo standard. Può essere un campione ma dipende solo da lui, dalla sua energia e dalla sua ossessione. Ha fatto una partita eccezionale”, ha concluso Pioli.