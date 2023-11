“Pericoloso”: Ibrahimovic-Milan, rossoneri messi in guardia

Dalla Juventus ed Allegri al ritorno di Zlatan Ibrahimovic al Milan: l’ex calciatore avvisa i rossoneri, può essere pericoloso

Dalla Juventus che vince senza convincere al Milan che perde e prova a chiedere aiuto a Zlatan Ibrahimovic. Sono questi i temi caldi dopo l’undicesima giornata di Serie A, temi che Fabrizio Ravanelli affronta parlando al canale Twitch di Tv Play .

L’ex attaccante parte dalla Juventus e dal successo contro la Fiorentina: “I bianconeri non hanno fatto una buona partita ma hanno vinto. Spesso nella sua storia la Juventus ha vinto senza giocare bene, fa perte del suo DNA. Allegri ha costruito un grande gruppo e questo è un suo merito. A livello individuale non ha le qualità di Inter e Napoli, ma non è seconda a nessuno per carattere e determinazione”.

Sempre in tema Juve, c’è Vlahovic che non riesce a trovare un posto da titolare: “In questo momento, nelle gerarchie di Allegri, Kean, Milik e Chiesa gli sono davanti”.

Milan, Ravanelli avverte: “Ritorno Ibra pericoloso”

Da una Juventus che viaggia spedita, ad un Milan che arranca con Pioli sotto processo e la società che sta parlando con Ibrahimovic per un suo ritorno nel club con un nuovo ruolo.

Proprio sullo svedese Ravanelli ha le idee chiare: “Il ritorno di Ibrahimovic rischia di essere un’operazione pericolosa. Se deve tornare per dare una mano a Pioli, finirebbe per delegittimarlo e il tecnico faticherebbe a gestire lo spogliatoio. Se, invece, dovesse avere un ruolo operativo alla Maldini, allora potrà essere un valore aggiunto. Attenzione: Pioli non ha bisogno di un tutor”.

Sempre in tema Milan, Ravanelli critica la scelta estiva della società: “Mandare via Maldini e Massara è stato un autogol. Paolo dava senso di appartenenza, metteva sempre la faccia. Oggi questa figura manca anche nella comunicazione. Lo scorso anno i rossoneri sono arrivati quindi: uscire ai gironi Champion sarebbe un duro colpo”.