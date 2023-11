Napoli, assenza a sorpresa per Garcia: notizia dell’ultimo minuto

Il Napoli di Rudi Garcia dovrà rinunciare, in maniera piuttosto inattesa, a un azzurro: assenza dal motivo sorprendente

Per il Napoli campione d’Italia, una stagione, fin qui, di alti e bassi, con la posizione di Rudi Garcia che non trova particolare stabilità. L’allenatore francese è stato, ed è ancora, in discussione, con risultati e prestazioni contraddittori. Dopo il successo nel derby con la Salernitana, ciclo da provare a chiudere al meglio, con Union Berlino in Champions e con l’Empoli in campionato, prima del tour de force dopo la sosta che probabilmente chiarirà le reali ambizioni dei partenopei e forse il futuro del tecnico.

Per l’allenatore francese, un problema da gestire, proprio in vista dei prossimi impegni. In campionato, contro l’Empoli, non ci sarà infatti a disposizione in difesa Amir Rrahmani. Il giocatore è stato convocato in nazionale per Kosovo-Israele, match di qualificazione a Euro 2024, da recuperare dopo il rinvio del mese scorso per lo scoppio delle ostilità tra israeliani e palestinesi. Recupero fissato proprio per domenica 12 novembre, quando il Napoli scenderà in campo al ‘Maradona’ in campionato contro i toscani.

Il club azzurro, come si apprende da ‘Il Mattino’, non ha chiesto alla Lega calcio il rinvio della propria sfida, come invece aveva fatto ad esempio in Spagna, ottenendolo, il Mallorca per la sfida contro il Cadice, data l’assenza di Muriqi. Probabilmente la scelta del Napoli è stata orientata da due motivi. Troppo difficile trovare una data per il recupero e la sensazione che dalla Lega calcio sarebbe arrivato comunque un no alla richiesta.