Miretti ha spezzato l’incantesimo: ora non vuole fermarsi

Miretti, centrocampista della Juventus, ha finalmente messo fine all’incantesimo e ora non ha nessuna intenzione di fermarsi

La Juventus, dopo quanto successo nelle ultime stagioni, vuole tornare a lottare per lo scudetto; obiettivo raggiungibile considerando anche la possibilità di preparare una partita a settimana a causa dell’assenza dalle coppe. Aspetto che può rappresentare un vero e proprio punto di forza per i ragazzi di Allegri specialmente nella seconda parte di stagione quando i punti peseranno molto di più.

A questo bisogna aggiungere come, nella prossima sessione invernale di mercato, la società possa andare a rinforzare la rosa a disposizione di Allegri. Un reparto sul quale bisogna intervenire è, senza ombra di dubbio, il centrocampo considerando le situazioni di Pogba e Fagioli. Il tecnico, però, può andare a contare su un giocatore del valore di Miretti.

Come ha giocato Miretti nell’ultima partita: Fiorentina Juventus

Nell’ultimo turno di campionato, la Juventus ha giocato in casa della Fiorentina; partita decisamente complicata con i padroni di casa che hanno mostrato le loro qualità senza, però, trovare la via della rete. Un problema non di poco conto considerando anche l’incredibile cinismo dei bianconeri; i ragazzi di Allegri, infatti, hanno trovato la via della rete alla prima conclusione mantenendo il vantaggio fino alla fine.

Altra grande prova difensiva da parte di una squadra che sta ritrovando quella solidità assolutamente necessaria per raggiungere grandi traguardi. Il gol vittoria è stato realizzato da Miretti capace di sfruttare, nel migliore dei modi, l’assist perfetto di Kostic; rete fondamentale che ha permesso alla Juve di non perdere terreno dall’Inter e restare pienamente in corsa per lo scudetto.

Fantacalcio: i voti di Miretti

Un giocatore importante per le rotazioni della Juventus e fondamentale anche a livello di Fantacalcio; il centrocampista, infatti, può regalare non poche soddisfazioni in termini di assist e gol a chi ha deciso di puntare su di lui. L’esordio in campionato è arrivato alla prima giornata in casa dell’Udinese; una prestazione positiva dal parte del classe 2003 che ha ottenuto un bel sei.

Assente contro il Bologna, alla seconda giornata, Miretti è tornato in campo ad Empoli dove è stato meno brillante del solito ma ha ugualmente fornito una buona prestazione. Il voto è stato condizionato dal cartellino giallo che da cinque e mezzo ha portato la valutazione a cinque. Ammonizione ricevuta anche contro la Lazio nel primo big match della stagione; i bianconeri vincono e il centrocampista fornisce una buona prestazione ma, come detto, il cartellino giallo gli abbassa il voto da sei a cinque e mezzo.

Non buona, invece, la prova della Juventus in casa del Sassuolo con i bianconeri travolti per quattro a due. In una situazione del genere diventa difficile andarsi ad imporre. A fine gara Miretti ha ricevuto un cinque e mezzo ma il risultato della partita ha sicuramente condizionato la valutazione. Sia contro il Lecce sia contro il Milan entra nei minuti finali e questo gli impedisce di prendere voto.

Discorso diverso per la trasferta di Bergamo contro l’Atalanta dove fornisce una buonissima prestazione andando ad ottenere la sufficienza piena. Per quanto concerne il derby con il Torino viene impiegato come trequartista alle spalle della prima punta; ruolo non proprio nelle sue corde e, infatti, a livello di voto ottiene un cinque e mezzo. Sufficienza piena contro il Verona mentre, come detto, decide la sfida contro la Fiorentina; il suo primo bonus stagionale gli permette di ottenere un bel dieci in pagella

Miretti come ha commentato su Instagram

Il centrocampista della Juventus ha, come molti suoi colleghi, un profilo Instagram dove è solito andare a commentare i risultati della sua squadra. L’ultimo post è stato, ovviamente, dopo la prestazione contro la Fiorentina in cui ha trovato il gol della vittoria.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da FABIO MIRETTI (@iamfabiomiretti)

Miretti nella probabile formazione di Juventus Cagliari

La prossima partita di campionato vede la Juventus affrontare il Cagliari; un match sulla carta alla portata ma che non deve essere sbagliato. I bianconeri, infatti, devono arrivare alla sosta con un’altra vittoria e con la possibilità di presentarsi al big match con l’Inter, dopo la pausa, nel miglior modo possibile.

Tra i protagonisti della partita troveremo, molto probabilmente, Miretti. Andiamo a vedere la probabile formazione della Juventus con la presenza, dal primo minuto, del centrocampista. Szczesny; Rugani, Bremer, Gatti; Kostic, Rabiot, Locatelli, Miretti, McKennie; Chiesa, Vlahovic.

Miretti nella stagione 2023/2024: le statistiche aggiornate

Abbiamo detto di quanto sia fondamentale Miretti per la Juventus dal momento che aiuta il centrocampo sia nella fase difensiva sia in quella offensiva. Il classe 2003, però, può risultare determinante anche a livello fantacalcistico. Andiamo a vedere le statistiche aggiornate, fino a questo momento, del centrocampista.

Gol: uno

Assist: zero

Ammonizioni: due

Espulsioni: nessuna

Fanta media: 6.18

Miretti trova il primo gol dopo diverso tempo

Sembrava una vera e propria maledizione e invece Miretti è riuscito a spezzare l’incantesimo scegliendo una partita dal sapore particolare. Fiorentina Juventus non sarà mai una gara come le altre e il centrocampista ha avuto il merito di deciderla con una grande conclusione nel corso del primo tempo.

Una rete importante sia per la squadra ma soprattutto per il ragazzo; Miretti, infatti, ha trovato il primo gol con la maglia della Juventus alla presenza numero cinquantasette. Termina, dunque, un digiuno lunghissimo di un centrocampista che ha le qualità per poter essere molto più prolifico a livello realizzativo; i suoi gol possono risultare determinanti in una stagione dove la Juve vuole essere grande protagonista.