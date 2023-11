Milan, Ibrahimovic allo scoperto: annuncio social e ruolo alla LeBron James

Zlatan Ibrahimovic sempre più vicino al ritorno al Milan: poco fa il post su Instagram. Per lui ruolo nel club rossonero ma non solo

Zlatan Ibrahimovic avanza. Lo svedese cammina verso il Milan, ormai è solo questione di tempo per un ritorno che in questo momento in tanti sentono più necessario e importante che mai. I rossoneri stanno vivendo un momentaccio a livello di risultati e non solo, perché anche qualità e gol stanno mancando. E a difettare alla squadra di Pioli è anche un po’ di carisma e personalità. Quella che porterebbe senza dubbio Ibra, che lo scorso anno si è ritirato dal calcio, ma senza mai uscire totalmente dal mondo rossonero, anzi.

E dopo le indiscrezioni e i contatti si è passati finalmente al concreto, con l’incontro di ieri con Cardinale – documentato anche dalle nostre telecamere – durato oltre due ore. Per lo svedese si parla di un ruolo da managing director, dovendo poi rendere conto solo a Giorgio Furlani. Una figura che sarebbe comunque di spicco e con libertà di movimento, altro non potrebbe essere con lo svedese. Che pochi minuti fa, dopo non aver rilasciato dichiarazioni ieri, ha pubblicato su Instagram una sua foto in primo piano con una didascalia decisamente eloquente. “Tic tac tic tac”, scrive Zlatan scandendo il tempo, facendo il conto alla rovescia del suo ritorno. Un segnale enorme.

Anche se c’è chi resta scettico sul suo rientro, come Fabrizio Ravanelli, che teme Ibrahimovic possa delegittimare mister Pioli. Lo stesso Pioli che qualche giorno fa non ha chiuso al rientro a Milanello del suo ex attaccante. Ma senza esagerare con l’entusiasmo. Ieri invece Maignan ha glissato commentando la questione Ibra con “fa parte del passato”.

Ibrahimovic e Cardinale, non solo Milan: Zlatan coinvolto in RedBird

I contatti e l’incontro tra Zlatan Ibrahimovic e Gerry Cardinale sono comunque cronaca e nel vertice si sono discussi tanti aspetti. Che hanno riguardato ovviamente il Milan, ma non solo. Sì, perché lo svedese potrebbe addirittura diventare uno dei “soci” del proprietario di RedBird. E il ruolo nel club rossonero sarebbe ovviamente la sua occupazione principale.

Secondo ‘La Gazzetta dello Sport’, però, la figura dell’ex campione assumerebbe altri contorni, più aderenti alla sua riconoscibilità mediatica a livello mondiale. Parliamo di una sua partecipazione anche alle altre attività di Cardinale tra sport, media e intrattenimento. Zlatan potrebbe essere coinvolto in alcuni investimenti, nel solco tracciato da un’altra star mondiale come LeBron James. Tra i nuovi progetti di RedBird e Cardinale ci sono anche collaborazioni con i New York Yankees e la Warner Bros, nel cinema. E sappiamo come Ibrahimovic sia già dentro certi meccanismi di spettacolo tra ruoli in film e pubblicità. Tutto questo sfruttando una immagine riconosciuta e stimata a livello mondiale sullo sport ma anche nel marketing e nello spettacolo.

Da guadagnare avrebbero entrambi. Anche perché pure negli USA Ibra è una celebrità, essendo stato tra i primi campioni a giocare in Mls. Un tipo di coinvolgimento che lo svedese – si legge sulla rosea – gradirebbe parecchio e per questo ha dato la sua apertura e disponibilità. Serviranno comunque altri incontri per definire i contorni del suo ruolo, a partire da quello nel Milan. Ma come testimonia il post dello svedese su Instagram, ormai ci siamo.