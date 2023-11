Milan, Ibra e il bomber: nuovi scenari per il centravanti che verrà

In casa rossonera continua la caccia all’attaccante. I rossoneri devono mettere le mani sul centravanti del futuro

“Tic toc tic toc”. Zlatan Ibrahimovic scandisce il tempo in vista di un suo ritorno sempre più imminente al Milan.

L’affondo di Gerry Cardinale, arrivato con l’incontro fiume di ieri, sembra davvero essere andato a buon fine. Si attende solo l’annuncio ufficiale del ritorno dello svedese, che dovrebbe concretizzarsi davvero a breve, salvo clamorosi colpi di scena.

Il Milan e Stefano Pioli hanno dimostrato, con le ultime partite, di non poter far a meno di Zlatan Ibrahimovic, della sua leadership e della sua personalità. Lo svedese è fondamentale all’interno dello spogliatoio. Magari Mike Maignan e Stefano Pioli non avranno bisogno di lui, ma i giovani, Rafa Leao su tutti, non vedo l’ora di riabbracciarlo. Ma Ibra non tornerà di certo per ricoprire un ruolo da ‘mascotte’. L’ex attaccante è sempre stato decisivo e ha voglia di incidere e decidere anche fuori dal campo. La posizione dello svedese sarà tutta da scoprire, ma non sarà certo marginale.

Il 42enne di Malmoe è pronto, così, a diventare, l’uomo di Cardinale, collaborando con lui per il Milan e non solo. Avrà un ruolo decisionale e si confronterà direttamente con il numero uno di RedBird. Non è da escludere, inoltre, che Ibra abbia voglia di dire la sua anche per l’attaccante che il Milan dovrà acquistare nel 2024. D’altronde chi meglio dello svedese sa chi può essere all’altezza della grandezza del Milan?

Milan, caccia al bomber: la situazione

Chiaramente sarà compito di Geoffrey Moncada e dei suoi collaboratori individuare il profilo giusto. Servirà l’ok di Stefano Pioli, ma il parere di Ibra non potrà non pesare.

La verità, ad oggi, è che Olivier Giroud anche in questa stagione è rimasto solo. Lo scorso anno sarebbe dovuto essere Origi a dargli il cambio, ora sarebbe compito di Luka Jovic.

Il serbo, arrivato nelle ultime ore di mercato, ha avuto le sue possibilità, l’ultima contro l’Udinese, senza però riuscire a lasciare il segno. L’ex Fiorentina – nel mirino dei club turchi e arabi – continuando in questa maniera difficilmente riuscirà a guadagnarsi la conferma. Nel frattempo, il Milan è alla ricerca di un nuovo centravanti.

Jonathan David continua ad essere il profilo in cima alla lista. Per l’attaccante del Lille servono almeno 40/50 milioni. Ma attenzione ad altri nomi, che piacciono parecchio, da Gimenez del Feyenoord a Zirkzee del Bologna. Taremi, a zero, resta sempre un’opportunità, ma andrà trovato l’accordo con il suo entourage, che certamente chiederà di più rispetto allo scorso anno. Sul taccuino di Moncada, poi, c’è anche Serhou Guirassy, ma il suo prezzo potrebbe lievitare vertiginosamente a giugno. Il Milan in estate potrebbe decidere di affidarsi a due nuovi centravanti, per voltare definitivamente pagina e anche per questo si segue con estrema attenzione la crescita di Lorenzo Colombo, attaccante per il quale stravede Zlatan Ibrahimovic. Forse con lo svedese, già in rossonero, un suo approdo al Monza non ci sarebbe mai stato.