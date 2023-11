Mbappé ‘contro’ Donnarumma: giallo sullo sfottò

Sta circolando sul web il video di uno sfottò di Mbappé rivolto a Gianluigi Donnarumma. Il dettaglio non è sfuggito ai tifosi

Una gara da vincere a tutti i costi quella contro il Psg a San Siro. Al termine di quasi 100 minuti intensissimi, il Milan centra l’obiettivo. Dopo il gol iniziale di Skriniar, infatti, i rossoneri sono riusciti prima a riacciuffare il Psg con Leao e poi a ribaltare la contesa grazie al poderoso colpo di testa di Olivier Giroud.

Tra i tanti meriti che vanno ascritti alla compagine di Stefano Pioli, c’è sicuramente il plauso per essere riusciti a contenere – per quanto possibile – le sfuriate di Kylian Mbappé. Dopo un primo tempo nel quale si è reso protagonista di un paio di sortite interessanti, infatti, il francese è stato progressivamente anestetizzato, imbrigliato nel suo raggio d’azione. Anzi, dopo il gol di Giroud, sono stati proprio i rossoneri a creare i migliori presupposti per ritornare nuovamente in vantaggio, costringendo Donnarumma a un paio di interventi degni di nota.

Proprio Donnarumma e Mbappé, tra l’altro, sono stati protagonisti di un video che in queste ore sta circolando con una certa insistenza sul web. Diversi tifosi, infatti, hanno segnalato uno stralcio del riscaldamento del Psg. Occasione nella quale Mbappé, in segno di sfottò, avrebbe apostrofato Donnarumma rivolgendogli (in segno di sfottò) uno degli insulti che poi il pubblico di San Siro ha destinato all’ex portiere rossonero. Il labiale dello sfottò di Mbappé è in realtà difficilmente comprensibile nella sua interezza. Tanto è bastato, però, per calamitare immediatamente l’attenzione mediatica. Episodio sicuramente curioso che ha suscitato l’ilarità del portiere del Psg, che sarebbe stato poi bersagliato sul serio dagli insulti dei suoi ex tifosi.