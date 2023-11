Lazio-Feyenoord, Lucas Leiva torna a casa. All’Olimpico anche Federico Cherubini | FOTO CM.IT

Lazio-Feyenoord sta per prendere il via in una delle serate più importanti della stagione della Lazio: in tribuna un tifoso speciale e non solo

Manca pochissimo al fischio d’inizio di Lazio-Feyenoord, match fondamentale per la Champions e la stagione della Lazio. I biancocelesti affrontano gli olandesi per provare a vendicare il ko dell’andata – pesante per risultato e morale – e l’eliminazione dello scorso anno dall’Europa League.

A fare il tifo sugli spalti dell’Olimpico c’è un ex capitano come Lucas Leiva, vero e proprio simbolo della Lazio di Simone Inzaghi diventato idolo della Curva Nord. Per lui anche un anno con Sarri prima di tornare a casa sua, il Gremio, per poi ritirarsi pochi mesi fa. Per lui 198 presenze e 4 gol con l’aquila sul petto. Il popolo biancoceleste non ha però mai dimenticato la sua leadership e l’importanza in campo, ma soprattutto il grande attaccamento alla maglia. Lo aveva annunciato nei giorni scorsi che sarebbe stato qui oggi, il brasiliano ha mantenuto la promessa e già quasi due ore prima del match era già allo stadio. A più di un’ora dalla partita allo stadio è spuntato poi un altro ospite a sorpresa, Federico Cherubini, ex dt e ds della Juventus.