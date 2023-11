Lazio-Feyenoord, le probabili formazioni: Immobile cerca riscatto, torna Vecino

La Lazio cerca il riscatto dopo il ko di due settimane fa: per sperare ancora negli ottavi i tre punti sono obbligatori col Feyenoord



La Lazio è (quasi) all’ultima chiamata per gli ottavi di Champions League. La sconfitta di Rotterdam di due settimane fa è stata una tegola dal punto di vista mentale ma soprattutto della classifica. Perché gli olandesi sono ora in testa al gruppo E sfruttando il pareggio dell’Atletico Madrid in casa del Celtic, sempre ostico. Gli spagnoli seguono così a 1 punto, poi c’è la Lazio a quota 4. Tre squadre in due punti e tutto aperto, ma non vincere nello scontro diretto di questa sera col Feyenoord constringerebbe la Lazio a vincere sia in casa col Celtic che a Madrid il 13 dicembre prossimo. Non impossibile, ma obiettivamente molto complicato. Perdere genererebbe questo effetto e anche una doppia vittoria rischierebbe di essere inutile.

Un pareggio lascerebbe i discorsi aperti, ma la qualificazione sarebbe evidentemente molto difficile e legata soprattutto agli altri risultati. Per questo la squadra di Sarri è sostanzialmente obbligata a vincere contro il Feyenoord, magari – in chiave scontri diretti – con almeno due gol di scarto visto l’1-3 dell’andata. Ma anche perché tre punti darebbero morale anche per il campionato e il derby dopo la sconfitta bruciante di Bologna che ha allontanato ulteriormente la Lazio dalla zona Champions. In più la questione ambientale intorno a Sarri, Immobile e non solo, finiti al centro delle critiche. Per tutti questi motivi, la partita di questa sera è una delle più importanti della stagione biancoceleste.

I capitolini se la giocheranno non al meglio delle condizioni, visto che in difesa mancano un paio di pedine fondamentali. La prima è Casale, ancora ai box per infortunio e a rischio anche per il derby. L’altra è Adam Marusic, che non dovrebbe farcela per un problema alla caviglia e può recuperare al massimo per la panchina. E non è detto sia in condizioni di giocare. Per questo Lazzari e Hysaj saranno titolari sugli esterni con Patric e Romagnoli (stringerà i denti) al centro in una difesa obbligata. A centrocampo i soliti ballottaggi, con Luis Alberto unico punto fermo. In cabina di regia Vecino e Rovella si giocano il posto, con l’uruguaiano che in Champions ha dato sempre risposte e garanzie.

Il terzetto potrebbe chiuderlo Guendouzi, con Kamada che si candida e scalpita dopo l’ennesima carezza di Sarri. Che però ha ribadito come la Lazio non possa permettersi la presenza contemporanea del giapponese e Luis Alberto. Vedremo se sarà così anche oggi. In attacco Felipe Anderson e Zaccagni scontati, al centro il duello tra Immobile e Castellanos si ripropone. Se il capitano starà bene giocherà lui. Poi al derby ci si penserà, Sarri in questo momento non è proprio in condizioni di fare calcoli. Ma è molto probabile che qualche scelta sarà condizionata dal big match con la Roma. Il mister ha fatto capire spesso di dare priorità in ogni caso al campionato.

Champions League, Lazio-Feyenoord: le probabili formazioni

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Patric, Romagnoli, Hysaj; Guendouzi, Vecino, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni.

A disp.: Sepe, Magro, Marusic, Gila, Pellegrini, Kamada, Cataldi, Rovella, Isaksen, Castellanos, Pedro.

All.: Sarri

FEYENOORD (4-3-3): Bijlow; Nieuwkoop, Geertruida, Hancko, Hartman; Wieffer, Zerrouki, Timber; Stengs, Gimenez, Paixao.

A disp.: Wellenreuther, Lamprou, Beelen, Jahanbakhsh, Ueda, Dilrosun, Lopez, Van den Belt, Ivanusec, Sauer, Milambo, Lingr.

All.: Slot.