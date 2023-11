Juve a caccia del centrocampista: cambia la strategia, c’è un nuovo nome in pole

La Juve prenderà almeno un centrocampista a gennaio: Manna e Giuntoli hanno deciso di cambiare identikit e hanno puntato in casa Manchester City

La Juve vive un momento decisamente brillante dal punto di vista dei risultati. La vittoria con la Fiorentina ha proiettato i bianconeri al secondo posto in virtù del crollo del Milan in casa con l’Udinese. Ora la squadra di Allegri è solo a -2 dall’Inter, che pare aver già ammazzato il campionato dal punto di vista della forza e la qualità espresse in campo. E ovviamente dell’attacco, con 27 gol fatti e un Lautaro da 12 reti in 11 partite.

Miglior attacco e miglior difesa (6). Eppure la Juve è lì, con gli stessi gol subiti e addirittura 10 in meno dei nerazzurri alla voce reti segnate. E i tre punti conquistati a Firenze in maniera secca, tremendamente solida, con una partita giocata interamente a protezione della propria porta. Allegri per questo è stato criticato, ma i risultati – con 4 successi di fila – gli danno ragione. L’obiettivo dichiarato è la Champions, ma in questo momento è lui l’anti-Inter. E allora la società pensa già di regalare uno o due rinforzi al proprio allenatore, per aumentare la competitività. Troppo importante centrare i primi 4 posti. Il reparto da rimpolpare è ovviamente il centrocampo, visto che Fagioli e Pogba saranno squalificati per diversi mesi.

La dirigenza sta facendo le sue valutazioni sul tipo di giocatore da acquistare sul mercato, stilando poi la lista di nomi di conseguenza. Ma in questi ultimi tempi pare ci sia stato un cambio di strategia sulle caratteristiche del centrocampista di cui ha bisogno Allegri. E va da sé che siano diversi anche i nomi in pole. Prima era Hojbjerg, ora non più.

La Juventus ora vuole una mezzala: conferme su Phillips del Manchester City

Il nome che piace ora alla Juventus e che potrebbe diventare una priorità è gioca nel Manchester City ed è una mezzala. Si tratta di Kalvin Phillips, classe ’95 arrivato a luglio 2022 dal Leeds che in questo inizio di stagione ha giocato pochissimo: appena 4 presenze in campionato e sempre per spiccioli di partita.

Secondo ‘Sky Sport’, le indiscrezioni sull’interesse della Juve per lui hanno trovato conferme, ma da verificare ci sono alcune cose. Come la disponibilità del City a lasciarlo partire e ovviamente la formula: i bianconeri aprirebbero a un prestito con diritto di riscatto. Manna e Giuntoli hanno infatti spostato le loro attenzioni da un mediano a una mezzala di inserimento (e magari gol), che diventa così il tipo di giocatore preferito. Non più un playmaker, dunque. Come era appunto Hojbjerg del Tottenham, che era la prima scelta della Juventus. Tra le altre idee c’è sempre Thomas dell’Arsenal, vecchio pallino su cui però c’è l’incognita infortuni. Per l’attacco, invece, non è da escludere un nuovo tentativo per Berardi o per un esterno con quelle caratteristiche.