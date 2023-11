Incubo PSG per Pioli: esonero e panchina a Ibrahimovic

L’allenatore del Milan si gioca tutto in Champions League dopo gli ultimi risultati ottenuti in campionato

La stagione del Milan e quella di Stefano Pioli giungono stasera davanti ad un bivio. Contro il Paris Saint Germain, infatti, l’annata rossonera potrebbe essere da una parte rilanciata in caso di risultato positivo, mentre dall’altra – qualora dovesse arrivare una nuova sconfitta – potrebbe sprofondare insieme alle chance di qualificazione agli ottavi.

Dal ritorno della sosta di metà ottobre, infatti, la formazione rossonera sembra aver smarrito la ricetta per la vittoria. In quattro incontri disputati tra campionato e Champions League sono arrivate ben tre sconfitte (contro Juve, Psg e Udinese) ed un solo pareggio in trasferta contro il Napoli, dopo un’incredibile rimonta degli azzurri sotto di due reti nel primo tempo. Premesse, queste, che conferiscono ulteriore importanza all’appuntamento di questa sera.

Il confronto dell’andata con la squadra di Luis Enrique ha evidenziato tutti i difetti della squadra di Pioli ed i punti di forza dei francesi. Questa sera, nel tutto esaurito di San Siro che dovrà tornare a sostenere i suoi ragazzi dopo i fischi piovuti lo scorso sabato sera per la sconfitta contro l’Udinese, sarà d’obbligo ritrovare risultato e prestazione. Sia per restituire morale ad un ambiente depresso, ma anche per cercare di risollevare una classifica che in caso di nuova sconfitta andrebbe a compromettere quasi definitivamente le possibilità di accedere al turno successivo.

Calciomercato Milan, deciso l’esonero di Pioli in caso di sconfitta

Per quanto riguarda Stefano Pioli, che a breve dovrebbe accogliere il ritorno in rossonero di Zlatan Ibrahimovic nelle vesti di Mananging Director, abbiamo chiesto gli utenti Twitter di Calciomercato.it di esprimersi sul suo futuro.

In caso di sconfitta, infatti, per il 42,9% dei tifosi rossoneri il Milan dovrebbe procedere all’esonero immediato dell’allenatore affidando la panchina allo stesso Ibrahimovic. Per il 28,6% l’addio tra le parti, anche in caso di risultato negativo, dovrebbe essere posticipato a fine stagione. Le ipotesi di un traghettatore interno o di un affiancamento dello svedese come tutor di Pioli, infine, sono state votate rispettivamente dal 14,3% degli utenti.