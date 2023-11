Il Milan ragiona sul difensore a zero: ecco il colpo dagli avversari

Il Milan potrebbe attenzionare il profilo di Presnel Kimpembe, difensore centrale del PSG attualmente ai box e in scadenza di contratto: le ultimissime notizie sul calciomercato del campionato italiano di Serie A

Il Milan di Stefano Pioli nel girone di Champions ha dovuto vedersela con il PSG di Luis Enrique, allenatore che nell’ultima estate è stato accostato anche alla panchina del Napoli dopo la vittoria dello scudetto da parte degli azzurri.

La società meneghina, che nella scorsa stagione si è fermata soltanto in semifinale di Champions League, quest’anno sta facendo fatica e, anche in sede di calciomercato, potrebbe andare a ritoccare la rosa nell’estate che arriverà per garantire un nuovo giocatore di esperienza e qualità per la difesa della squadra allenata da Stefano Pioli, tecnico parmigiano anch’egli finito sul banco degli imputati per l’andamento difficoltoso del Milan.

Il Milan pensa ad un giocatore del PSG per la difesa

Il Milan di Stefano Pioli, per rinforzare la difesa, sta sondando diversi profili e un nome potrebbe anche arrivare proprio dai rivali europei. Stiamo parlando di Presnel Kimpembe, difensore centrale e capitano della squadra parigina, attualmente ai box dopo l’infortunio di inizio 2023 al tendine d’Achille. Uno stop lunghissimo che desta molti dubbi su come sarà il rientro del calciatore francese, quale sarà il tenore delle sue prestazioni e se sarà in grado di tornare ai livelli precedenti all’infortunio.

Ci sono però delle chance dal punto di vista economico. Kimpembe potrebbe infatti abbassare le sue pretese d’ingaggio e non dovrebbero esserci problemi sul cartellino visto che il giocatore è in scadenza di contratto al termine della stagione con il PSG nonostante non sia così in là con gli anni, essendo un classe 1995.