Frattesi, occasione d’oro contro il Salisburgo in Champions: in campo dal primo minuto?

Il centrocampista Frattesi porta ulteriore qualità nella squadra guidata da Simone Inzaghi. In risalita le probabilità di vederlo titolare?

Davide Frattesi finora è stato utilizzato in casa Inter come sostituto di lusso, in corso di gara. Arrivato dal Sassuolo con l’ambizione di giocare titolare, il calciatore romano classe 1999 si è ormai abituato a dover fronteggiare la concorrenza in un centrocampo nerazzurro in cui le soluzioni e le alternative di qualità, di certo non mancano.

Tecnicamente il calciatore è un classico centrocampista box to box, in grado di giocare sia in un centrocampo a due che in un centrocampo a tre elementi. Dalla sua parte ha dinamismo e atletismo, come pure visione di gioco e rapidità dei movimenti.

Ebbene finora Frattesi – tranne che in Salernitana – Inter alla settima giornata – è sempre sceso in campo in partite di Serie A. Segnale del fatto che Simone Inzaghi è convinto delle sue capacità ma al contempo, gli preferisce al momento altri compagni di squadra a centrocampo. Tra questi Barella – giocatore con caratteristiche molto simili a lui – e il turco Mkhitaryan che, pur non più giovanissimo, finora si è comportato molto bene in Serie A.

L’8 novembre alle 21 l’Inter affronterà il Salisburgo in un match di Champions League e le quotazioni dell’impiego di Frattesi sono in ascesa, come rivela La Gazzetta dello Sport. Sarà dunque lui a prendere il posto di uno dei centrocampisti titolari, per fare turnover? Sarà concessa al romano una nuova chance di giocare dal primo minuto e fare bene? Ecco gli ultimi aggiornamenti.

Salisburgo – Inter, probabile l’impiego di Frattesi dal primo minuto insieme ad altri cambi

Nel gruppo D di Champions i nerazzurri sono saldi in vetta con la Real Sociedad a 7 punti. Seguono il Salisburgo a 3 punti e il Benfica a zero. La volontà di Simone Inzaghi potrebbe essere quella di far rifiatare alcuni elementi chiave della squadra, anche in attacco. Mentre per Frattesi potrebbero aprirsi spiragli a metà campo.

Vero è che, nel mese e mezzo di assenza dell’austriaco Arnautovic, a sostenere il reparto avanzato, insieme ai titolarissimi Thuram e Lautaro, ci ha pensato il solo Sanchez. Dato in condizioni più che buone, l’attaccante potrebbe avere un’altra occasione dall’inizio, dopo aver segnato il suo primo gol della stagione proprio all’andata con la squadra austriaca.

Altre novità saranno il ritorno di Darmian, sostituto naturale di Pavard che ha ben figurato nella partita contro l’Atalanta al Gewiss Stadium, e quello del difensore Bastoni. Anche Davide Frattesi – dicevamo – potrebbe essere in campo dal primo minuto: tra gamba e fisico potrebbe rivelarsi un ottimo innesto in una sfida che si annuncia calda e intensa.

Finora in campionato il centrocampista classe 1999 non ha quasi mai deluso, fornendo molto spesso prestazioni all’altezza e scendendo soltanto due volte sotto la sufficienza al Fantacalcio. Ecco perché potrebbe prendere il posto di Barella o Mkhitaryan.

Perché in futuro Frattesi potrà avere più minutaggio?

La qualità nel centrocampo dell’Inter non manca, è risaputo. Ma al di là di questo, Davide Frattesi ha le carte in regola per emergere alla distanza e conquistare magari un posto di titolare tra i nerazzurri. D’altronde l’età anagrafica è dalla sua parte.

Usato finora come sostituto di lusso a gara in corso, Frattesi porta in squadra una vivacità fisica e mentale che può fare molto comodo al tecnico Inzaghi. Soprattutto il calciatore fa parte di quella categoria di centrocampisti che sa come segnare, e che vede la porta pure non giocando propriamente nel reparto avanzato.

Si è notato in nazionale dove Frattesi segna di frequente: insomma il romano può essere l’arma in più per provare a scardinare le difese avversarie, tanto più che in attacco l’Inter non ha altrettanta abbondanza di soluzioni, oltre alla rodata coppia Thuram – Lautaro. Arnautovic è pronto a tornare, pur con l’incognita infortuni, mentre Sanchez – la cui qualità non si discute – non appare più il goleador di una volta.

Ecco perché, viste le necessità di turnover in campionato e in coppa, in Champions contro il Salisburgo il tandem d’attacco potrebbe essere Thuram – Sanchez. E qualche gol in più del centrocampo potrebbe servire come il pane ai nerazzurri, nella sequela di partite da qui alla fine dell’anno.

La verve di Davide Frattesi potrebbe essere la soluzione ideale per rendere l’Inter più imprevedibile e aumentarne le soluzioni realizzative. Da valutare, invece, la coesistenza con Barella, le cui caratteristiche tecniche sono molto simili a quelle di Frattesi. Possibile allora che, per far posto ad entrambi, il romano classe 1999 sia spostato in un’altra zona del centrocampo, adattandosi al nuovo ruolo. La versatilità è un’altra sua qualità.

Concludendo, starà al giocatore mostrarsi nella forma giusta per emergere agli occhi di Inzaghi e guadagnare minutaggio. La partita contro il Salisburgo, squadra non irresistibile, potrebbe essere la miglior vetrina per lui.