Dalla possibilità Juventus alle difficoltà in Liga: che parabola per il centravanti!

Poteva andare alla Juventus e ora sta avendo delle difficoltà nel massimo campionato spagnolo; non è un momento semplice per il centravanti

La Juventus, nell’ultima sessione estiva di mercato, sembrava poter cambiare pelle al reparto offensivo; le cose, però, sono andate diversamente con Chiesa e Vlahovic rimasti alla corte di Allegri e pronti a trascinare i bianconeri verso grandi traguardi. Sono diversi, però, i nomi che in passato sono stati accostati al club per regalare al tecnico una risorsa in più a livello offensivo e migliorare, di conseguenza, la rosa bianconera.

Tra questi non possiamo non andare a menzionare Depay; il classe 1994 è un giocatore tatticamente duttile dal momento che può ricoprire diversi ruoli, dal centravanti al trequartista fino all’esterno offensivo. Una caratteristica che avrebbe fatto molto comodo al sistema di gioco bianconero, un 3-5-2 dove il giocatore si sapere potuto inserire alla perfezione offrendo diverse alternative al modulo di Allegri.

Dalla possibilità di andare alla Juventus alla permanenza in Spagna ma non con il Barcellona; Depay si è infatti trasferito all’Atletico Madrid con l’obiettivo di portare qualità ad una squadra pronta a giocarsi le proprie carte sia in campionato sia in Champions League. Giocatore di qualità, abile nell’uno contro uno, nell’andare a creare la superiorità numerica e con la possibilità di essere impiegato sia come attaccante centrale sia come trequartista in coppia con Griezmann o Morata. Un reparto offensivo molto importante anche se la situazione di Depay non sembra essere delle migliori.

Depay dalla possibilità Juve alle difficoltà con l’Atletico: la situazione

Sembrava un giocatore in grado di portare quel qualcosa in più al reparto offensivo dell’Atletico Madrid e i numeri stavano dando ragione a Depay con due gol in quattro partite. Il problema principale del centravanti, come riportato da ‘todofichajes’, è legato ad una condizione fisica non ottimale. L’attaccante, fino a questo momento, ha giocato poche partite con i Colchoneros non riuscendo a dare quel contributo che ci si aspetta da un giocatore del suo calibro. A questo punto sembra inevitabile, considerando anche la scadenza del contratto nel 2025, ad una possibile cessione addirittura nel prossimo mercato invernale.

La cifra per portare via Depay dall’Atletico Madrid sembra potersi aggirare intorno ai dieci milioni di euro; prezzo alla portata di diverse squadre con il giocatore pronto a mostrare tutto il suo valore. Dalla possibilità di trasferirsi in Serie A, con la Juventus particolarmente interessata all’avventura, per nulla fortunata, con la maglia dell’Atletico Madrid; ora Depay sembra essere pronto ad una nuova esperienza.