Da Reinier a Cuni e Ibrahimovic: la giovane miscela esplosiva di Di Francesco

Tra le grandi sorprese della Serie A spicca il Frosinone di Eusebio Di Francesco che vola sulle ali dei suoi talenti. Da Ibrahimovic a Reinier

Da neopromossa a grande sorpresa: il Frosinone sta vivendo una stagione fin qui da sogno in Serie A, offrendo un calcio moderno, interessante ed anche efficace, utile per portare a casa risultati di rilievo.

I ciociari sotto la guida di Eusebio Di Francesco sono al momento undicesimi con ben 15 punti dopo 11 giornate, e dunque a distanza di sicurezza dalla zona retrocessione. L’obiettivo è chiaramente quello della salvezza, fermo restando che il Frosinone sta stupendo tutti anche con l’exploit di alcuni giovani intriganti, molti dei quali in prestito da altre squadre.

Di Francesco sta trovando la miscela giusta e se dell’uomo copertina Matias Soulè si è già detto e scritto tanto, a stupire sono anche gli altri interpreti che si uniscono in un mix vincente. Dalla garra di Barrenechea alla classe di Reinier, passando per le ultime belle scoperte Ibrahimovic e Cuni.

La nuova miscela del Frosinone: da Barrenechea a Ibrahimovic

Il calcio del Frosinone è diventato un mix esplosivo e vincente, anche a partire dalla garra sudamericana in mezzo al campo di Barrenechea, in prestito dalla Juventus ed evidentemente in grande crescita.

A fargli da contraltare ci pensa il brasiliano Reinier, che invece è in prestito dal Real Madrid, ed ha anche un passato al Borussia Dortmund. Giocatore di classe cristallina capace di legare il gioco e di trovare il corridoio giusto per i compagni.

A tutto ciò va aggiunta la solidità teutonica di Arjion Ibrahimovic, classe 2005 di origini kosovare, che è stato protagonista di due partite in fila con gol: prima in Coppa Italia e poi in Serie A. Ibra viene dal Bayern Monaco e il Frosinone vanta un diritto di riscatto, e rappresenta l’ennesimo colpo di Angelozzi.

Con un passato al Bayern anche Marvin Cuni, tedesco ma di famiglia albanese, che pure sta stupendo a suon di magie, l’ultima delle quali ieri di tacco per il gol contro l’Empoli. A differenza degli altri il classe 2001 è di proprietà dei ciociari, che sembrano aver trovato il mix vincente per arrivare alla salvezza attraverso i giovani e il gioco.