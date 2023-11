Champions, il Milan ribalta il Psg con Leao e Giroud. Immobile regola il Feyenoord

In svantaggio per il gol di Skriniar, il Milan reagisce e batte il Psg 2-1 grazie alle reti di Leao e Giroud: Immobile regola il Feyenoord 1-0

Nel segno dei 9. Milan e Lazio battono rispettivamente Psg e Feyenoord aggrappandosi ai due bomber di riferimento: Giroud e Immobile. I rossoneri ribaltano i transalpini, in vantaggio grazie al gol iniziale di Skriniar, trascinati da Leao e Giroud in versione deluxe. La Lazio archivia positivamente la pratica Feyenoord grazia al sigillo di Ciro Immobile.

Vittorie di vitale importanza per i rossoneri e i biancocelesti. In un Meazza infuocato per l’accesa accoglienza riservata a Gianluigi Donnarumma, il Milan parte contratto e viene subito gelato dal tap in di testa di Milan Skriniar, che da due passi non sbaglia e capitalizza al massimo un improvvisa sponda aerea. La compagine di Pioli, però, ha il merito di reagire subito imprimendo un’altra svolta alla gara.

Al dodicesimo minuto un contropiede gestito perfettamente dagli attaccanti rossoneri permette a Giroud di presentarsi nel cuore dell’area di rigore avversaria e di scagliare un fendente disinnescato da Donnarumma. Sulla respinta, però, si avventa Rafa Leao che in semi rovesciata non lascia scampo al portiere del Psg, regalando il pareggio al Milan dopo soli tre giri di lancette dal gol di Skriniar. Il primo tempo si chiude a ritmi molto alti con occasioni da ambo le parti. Nella ripresa, il sigillo di Olivier Giroud stappa la partita. Il francese, a secco in Champions League dalla trasferta di Napoli dello scorso anno, trova il primo gol stagionale in Europa grazie ad un timbro da vero opportunista, sovrastando Skriniar e battendo Donnarumma con un colpo di testa poderoso.

Giroud fa volare il Milan: la Lazio ha la meglio del Feyenoord

Il Milan legittima poi il vantaggio grazie ad una prestazione collettiva granitica, sfiorando in diverse circostanze il tris con Leao e ancora con Okafor. Nel finale il Psg prova a riversarsi in attacco ma i rossoneri si chiudono in maniera ordinata e limitano al minimo i pericoli.

Vittoria pesantissima quella del Milan, così come è fondamentale il successo ottenuto dalla Lazio. In una partita sporca, contrassegnata da molte defezioni (Zaccagni costretto ad uscire, Luis Alberto non al meglio), gli uomini di Sarri stendono il Feyenoord grazie al graffio del loro capitano. Ancora una volta è Ciro Immobile a caricarsi la squadra sulle spalle, trovando il gol che sblocca la partita con un tiro a fil di cotone. Concretezza ed efficacia per i biancocelesti, che agguantano una vittoria pesantissima per il proprio cammino europeo. Un successo ancor più importante, perché maturato al termine di una gara combattuta colpo su colpo. Ecco la situazione nei gironi di Milan e Lazio:

GRUPPO F: Borussia Dortmund 7, Psg 6, Milan 5, Newcastle 4.

GRUPPO E: Atletico Madrid 8, Lazio 7, Feyenoord 6, Celtic 1.