A volte ritornano, non solo Ibrahimovic: 25 milioni per riportarlo al Milan

Il Milan cerca rinforzi per raddrizzare la stagione e punta su una vecchia conoscenza: servono 25 milioni di euro

In cerca di riscatto, il Milan non è concentrato esclusivamente sul campo. Il rettangolo verde dovrà dare risposte immediate per Stefano Pioli, con la squadra reduce da quattro partite senza vittoria.

Il Psg è l’occasione giusta (non certo la più agevole) per archiviare la crisi, ma intanto la dirigenza lavora anche sui possibili rinforzi. Serve sicuramente un difensore e, come raccontato da Calciomercato.it, il nome in cima alle priorità rossonere c’è Kelly del Bournemouth.

Ma qualcosa potrebbe essere fatta anche in altri reparti, come l’attacco dove Jovic e Okafor hanno finora dimostrato di non essere in grado di sostituire Giroud quando serve. Ma anche sulla trequarti potrebbe esserci la necessità di inserire un po’ di qualità ed in questo caso Moncada e Furlani potrebbe pensare ad una vecchia conoscenza del Milan.

Calciomercato Milan, ritorna Brahim Diaz: affare da 25 milioni

Brahim Diaz e il Milan, un affare che potrebbe tornare di modo nel mercato invernale, almeno stando a quanto riferito da ‘elnacional.es’.

I rossoneri, infatti, starebbero valutando il trequartista spagnolo per dare un’alternativa in più a Pioli e inserire in rosa un profilo che in questo momento sembra mancare, anche se servirebbero 25 milioni di euro. Brahim Diaz è a sua volta attratto dall’idea di tornare in Italia e al Milan in particolare. Del resto, al Real Madrid lo spazio finora avuto è stato veramente poco e questo può incidere nella sua decisione di voler lasciare il ‘Bernabeu’.

Appena 119 minuti in campo, distribuiti in 9 apparizioni di cui soltanto una dal primo minuto (contro il Las Palmas) andando anche in gol. Troppo poco, soprattutto dopo che è rimasto in panchina per tutto l’incontro nel pareggio a reti bianche contro il Rayo Vallecano.

L’addio è l’opzione più probabile e il Milan è una soluzione che intriga Brahim Diaz, ma con una condizione da tenere in considerazione: la garanzia di un posto da titolare o quantomeno di un impiego continuativo in campo. Una condizione che potrebbe anche raffreddare l’interesse rossonero.