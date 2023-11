Zapata, due stagioni a mezzo servizio: infortuni e numeri dell’attaccante del Torino

Le ultime due stagioni di Zapata sono state falcidiate da parecchi problemi fisici: i numeri e le statistiche dell’attaccante del Torino.

Uno dei due posticipi dell’undicesima giornata di Serie A mette di fronte Torino e Sassuolo, squadre alla ricerca di punti preziosi. La situazione in casa granata non è semplice nonostante la vittoria, nell’ultimo turno, a domicilio del Lecce; l’eliminazione dalla Coppa Italia, per mano del Frosinone, ha portato diversi problemi e soprattutto molta contestazione. Contro i neroverdi, dunque, la voglia di riscatto da parte dei ragazzi di Juric.

L’allenatore spera di poter contare su Zapata; l’attaccante, arrivato nell’ultima sessione estiva di mercato dall’Atalanta, ha realizzato fino a questo momento un solo gol con la maglia granata contro la Roma. Rete importante che ha portato un punto alla sua squadra; da un giocatore come lui, con le sue caratteristiche, ci si aspetta molto di più.

Zapata, infatti, ha le qualità per arrivare in doppia cifra e regalare diverse soddisfazioni alla tifoseria granata; il problema del centravanti classe 1991 resta una condizione fisica non ottimale. Nella stagione 2022/2023, stando a quanto riportato da transfermarkt, ha saltato quattordici partite; un numero decisamente importante ma inferiore rispetto a quello della stagione precedente quando Zapata, tra nazionale e club, dovette rinunciare a ventiquattro partite.

Un problema, a livello di condizione fisica, che si è ripetuto anche in questa stagione; Zapata ha già dovuto saltare due partite con la maglia granata e la speranza, per i tifosi del Torino, è di non vedere il giocatore per tanto tempo fuori dall’undici titolare dal momento che il suo apporto, per la stagione del club, è a dir poco fondamentale.

Zapata tra infortuni e gol: il punto

Abbiamo parlato dell’aspetto legato agli infortuni; un dato significativo e che, inevitabilmente, condiziona il giocatore anche a livello realizzativo. In questa stagione ha messo a segno due gol, uno con la maglia dell’Atalanta e uno con quella del Torino; stesso numero nel campionato 2022/2023 quando, appunto, ha dovuto fare i conti con diversi problemi fisici.

Meglio nella stagione 2021/2022 quando, nonostante tutto, chiuse il campionato con dieci gol realizzati. Il giocatore ha le qualità per arrivare in doppia cifra e vivere una stagione da assoluto protagonista; l’importante è mettersi, definitivamente, alle spalle tutti i problemi fisici avuti nelle ultime stagione. Zapata deve avere la giusta continuità di rendimento in modo da poter essere decisivo e trascinare la sua squadra il più in alto possibile; il Torino ha tremendamente bisogno del suo attaccante per uscire da un periodo piuttosto complicato.