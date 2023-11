Totti e Spalletti, pace in diretta al telefono grazie a Fiorello: cosa si sono detti

Primo storico contatto, anche se telefonico, tra Luciano Spalletti e Francesco Totti dopo il burrascoso addio del 2017: l’appuntamento a Roma

La storia tra Francesco Totti e Luciano Spalletti avrà presto il suo lieto fine. Sarà un epilogo voluto dopo una serie di peripezie, di puntate, veleni. Sei anni, quasi sette, da quell’addio burrascoso tra mille incomprensioni, amarezze. L’addio al calcio del capitano della Roma arrivato sotto l’egida dell’attuale ct della Nazionale. La famosa ‘cacciata’ da Trigoria, l’intervista di Ilary Blasi e il ‘piccolo uomo’. Poi la serie tv, le frecciate per la gestione del numero 10, i fischi assordanti dell’Olimpico per Spalletti che da tanto amato è diventato così ‘odiato’. Le dichiarazioni al veleno, i ‘mi hanno fatto smettere’.

Ci era rimasto troppo male Francesco per certe cose successe in quei mesi a Trigoria dopo che tra lui e il mister c’era stato quel rapporto così intimo e viscerale. Fino a che negli ultimi tempi Totti ha cominciato ad ammorbidirsi, a realizzare, ad avere anche un po’ nostalgia per l’uomo con cui aveva condiviso tanto. Così sono arrivati i messaggi di avvicinamento, i ‘se lo incontro ci faccio pace’. Fino all’intervista a ‘Il Corriere della Sera’ di pochi giorni fa in cui ha manifestato in maniera totalmente diretta il suo desiderio. A cui finalmente lo stesso Spalletti ha risposto, dopo uno generico silenzio in questi anni o comunque parole da parte sua mai sgradevoli o polemiche. “Il nostro rapporto è stato condizionato da gente esterna, dirigenti e consulenti”, ha detto Totti. Il ct azzurro ha così dato in qualche modo appuntamento al suo ex capitano proprio a Roma, quando la Nazionale arriverà per affrontare venerdì 17 la Macedonia del Nord.

Fiorello chiama Spalletti: pace in diretta con Totti e appuntamento fissato a Roma

Oggi, invece, c’è stato il primo contatto a suo modo storico tra i due. Ed è arrivato grazie a un amico in comune e per di più in diretta tv. Parliamo di Fiorello, che nella prima puntata della nuova stagione di ‘Viva Rai Due’ ha chiamato al telefono proprio Luciano Spalletti mentre accanto a lui nello studio allestito al Foro Italico c’era appunto Francesco Totti. “Buongiorno mister! Come stai?”, dice la leggenda romanista. È il primo saluto, la prima frase che i due si scambiano dal 2017. “Ciao Francesco, sto abbastanza bene e ora che ti sento anche un po’ meglio”, risponde il mister.

Allora Fiorello coglie l’occasione per fissare ufficialmente l’incontro tra i due: “Magari non davanti alle telecamere”, dice Totti. E Spalletti rilancia: “Sarebbe bello donarlo anche agli altri e che lui venisse insieme a me a trovare gli amici in comune al Bambin Gesù. Mi sembrerebbe brutto fare un aperitivo privato o una cena solo io e lui, è più bello condividerlo con tanti bambini che conosciamo e con cui abbiamo condiviso emozioni nella Roma”. Totti annuisce e accetta: “Va bene“. Il giorno dovrebbe essere quello del 16 novembre, la vigilia del match.