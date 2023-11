Panchina a rischio in Serie A, ultimatum: si decide tutto nel weekend

Altra panchina a rischio in Serie A, il weekend sarà decisivo per le sorti dell’allenatore: ultimissima spiaggia

Ancora un weekend di campionato, poi una nuova pausa. Dopo il prossimo turno, potrebbe arrivare la parola fine per un altro allenatore in Serie A, la cui posizione è più a rischio che mai dopo l’ultima sconfitta.

Il Verona è in crisi nera di risultati, altro ko ieri in casa contro il Monza. Gli uomini di Baroni hanno raccolto un solo punto nelle ultime sette giornate e sono ora al terzultimo posto a quota 8, superati da Udinese e Cagliari. La gara di venerdì contro il Genoa sarà cruciale per gli scaligeri e per il proprio tecnico, che in caso di ulteriore ko potrebbe essere esonerato.

Diversi i nomi in ballo per la sua sostituzione. Al ‘Bentegodi’, ieri, c’era Davide Ballardini, che è stato esonerato dalla Cremonese. La modifica dell’accordo collettivo in Serie B permette agli allenatori esonerati prima del 20 dicembre di tornare in panchina già in questa stagione. Oltre a Ballardini, occhio ad altre ipotesi, come Leonardo Semplici, Luca Gotti e Walter Mazzarri, tutti nomi in cerca di rilancio.