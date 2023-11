Esonero e nuova panchina in Serie A: da quest’anno si può fare

Novità importante per ciò che concerne il mercato degli allenatori in Serie B: arriva una modifica all’accordo collettivo. Cambio di scenario

Alza i giri del motore anche il campionato di Serie B, come sempre entusiasmante e ricco di importanti colpi di scena. Sul terreno di gioco a primeggiare finora è il Parma, che conduce la classifica con 29 punti messi insieme in 12 partite, cinque in più rispetto al Venezia secondo.

La lotta per salire in Serie A è quindi serrata e con diverse pretendenti importanti che sperano di tagliare il traguardo a fine annata. Non tutte le squadre però viaggiano ai ritmi del Parma capolista, motivo per cui non sono mancati finora anche gli esoneri in cadetteria, con alcuni cambi che hanno visto coinvolti nomi come Ballardini, Mignani, Foschi o Vecchi.

Proprio questi ultimi, gli allenatori esonerati in Serie B, diventano protagonisti di un nuovo colpo di scena che va a ridisegnare le strategie e le possibilità. Arriva infatti una notizia clamorosa in merito con un cambio dell’accordo collettivo che consentirà loro una nuova avventura.

Serie B, svolta per gli allenatori esonerati: potranno allenare un’altra squadra

Nel documento è stata dunque aggiunta la possibilità, agli allenatori esonerati prima del 20 dicembre, di essere tesserati nuovamente all’interno della stessa stagione sportiva.

Una postilla all’accordo collettivo che aggiunge dunque questa chance per i tecnici esonerati entro quella data, e che consente quindi loro di vivere una nuova avventura altrove. Una novità rilevante e che peraltro non presenta limiti di categoria in quanto un allenatore esonerato in Serie B potrà firmare per un altro club di cadetteria ma anche in Serie A o Serie C.

Un cambio di copione storico che va a sovvertire le regole precedenti e che ridisegna quindi anche le strategie di calciomercato che aleggiano intorno ai tecnici che rientrano in questa casistica particolare.