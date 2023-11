L’arma in più di Di Francesco: il Frosinone riscopre il suo gioiello

La stagione del Frosinone è decisamente positiva con Di Francesco che può contare su una risorsa in più per continuare a fare bene

Il campionato del Frosinone, nonostante una sola vittoria nelle ultime cinque partite (il due a uno contro il Verona), è sicuramente positivo ed è merito di una prima parte dove la squadra ha dimostrato tutte le sue qualità. I ragazzi di Di Francesco hanno un gioco ben preciso, sanno cosa fare in campo e cercano di fare la partita indipendentemente dall’avversario. Una caratteristica che può regalare diverse soddisfazioni ad squadra il cui obiettivo principale è quello della salvezza.

Non solo il campionato; il Frosinone, infatti, è anche impegnato in Coppa Italia dove ha ottenuto la qualificazione agli ottavi di finale grazie al successo contro il Torino. Una partita vinta due a uno ai tempi supplementari grazie al gol di Reinier. Tra i protagonisti del match non possiamo non andare a menzionare Cerofolini; l’estremo difensore ha fornito una buonissima prestazione.

Il contributo fornito da Cerofolini nella qualificazione agli ottavi di finale è stato determinante. Il classe 1999 ha giocato due partite in questa stagione; la prima in campionato contro l’Atalanta e anche in quel caso l’estremo difensore ha mostrato tutte le sue qualità. Una piacevole conferma e, soprattutto, una risorsa in più per affrontare al meglio il proseguo della stagione.

Frosinone, Cerofolini e la conferma per Di Francesco

L’obiettivo del Frosinone è, senza ombra di dubbio, raggiungere la salvezza con la speranza di farlo il prima possibile. Per ottenere questo traguardo Di Francesco ha bisogno di tutta la rosa, anche di Cerofolini. Il titolare della squadra è Turati che, in questa prima parte di stagione, sta mostrando tutte le sue abilità tra i pali e ha compiuto diversi interventi decisivi per la classifica della sua squadra.

La stagione però è lunga e una squadra non può basarsi solamente su undici giocatori; Di Francesco, e lo ha dimostrato con Reinier e Ibrahimovic, considera tutta la sua rosa centrale all’interno di un campionato che deve regalare la permanenza in Serie A alla squadra.

Ecco perché anche Cerofolini avrà il suo spazio e potrà offrire un contributo determinante al Frosinone; fino ad ora lo ha fatto contro l’Atalanta e contro il Torino subendo un gol per partita ma facendo anche interventi determinanti per il successo del club. Ora in Coppa Italia ci sarà il Napoli, sfida proibitiva e ai limiti dell’impossibile; il Frosinone però ha dimostrato di giocarsela con tutti. In porta, probabilmente, ci sarà Cerofolini con la voglia di trascinare i compagni verso una grande impresa.