Inter, sarà osservato speciale: Ausilio vuole anticipare tutti

Inter a caccia di rinforzi sul mercato: il giovane sarà un osservato speciale, ma Ausilio vuole anticipare i tempi e i rivali

La sfida di mercoledì in Champions League assume un valore importantissimo per l’Inter. La squadra di Inzaghi, a 7 punti in classifica, potrebbe quasi chiudere i conti in caso di vittoria a Salisburgo.

Una gara non semplice, contro un avversario che a San Siro ha complicato le cose ai vice campioni d’Europa. Certo però che la vittoria rappresenterebbe quasi un’ipoteca sul passaggio del turno. La dirigenza nerazzurra però, oltre a seguire con attenzione la gara, guarderà attentamente anche alcuni avversari, uno in particolare. Si tratta di Karim Konate.

Inter, piace Konate: sarà osservato speciale

Come sottolinea ‘Gazzetta.it’, il centravanti ivoriano, classe 2004, sarà un osservato speciale nel corso della sfida di mercoledì sera.

Già a segno otto volte in questa stagione in 13 giornate, Konate è considerato uno dei talenti più brillanti e promettenti della giovane squadra austriaca. Estremamente rapido ed eccellente fiuto del gol. Sono queste le principali caratteristiche dell’attaccante ivoriano, che è stato però blindato dal Salisburgo fino al 2028. L’Inter, che in vista della prossima stagione è intenzionata a ringiovanire il proprio attacco, sta studiando con attenzione la sua situazione, ma il valore del cartellino del giocatore africano continua a lievitare. La volontà del club nerazzurro è anticipare la concorrenza e l’obiettivo sarebbe quello di provare a trovare un accordo già nel corso di questa stagione.

Cosa certamente non semplice, ma oltre a Konate, sottolinea ‘Gazzetta.it’, ci sono altri profili seguiti con attenzione. Il ds Ausilio ha infatti messo gli occhi su Krstovic del Lecce, visionato dal vivo contro il Monza qualche settimana fa. Ma oltre al montenegrino piace anche Gimenez del Feyenoord, mattatore contro la Lazio nell’ultimo match di Champions League.