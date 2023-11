Fiorentina-Juventus, tutti contro Vlahovic: risposta sui social e dal vivo

Fiorentina-Juventus è stata anche la partita di Vlahovic: il tifo viola contro di lui, ecco come ha reagito il bomber

Una partita da ex decisamente non banale, e non poteva esserlo, per Dusan Vlahovic, tornato nuovamente al ‘Franchi’ per Fiorentina-Juventus. Una gara che lo ha visto protagonista proprio nel finale, o per meglio dire a partita conclusa.

Massimiliano Allegri ha deciso di lasciarlo in panchina all’inizio, preferendogli la coppia formata da Moise Kean e Federico Chiesa. Il serbo è entrato in campo soltanto nella seconda parte del secondo tempo, per provare a tenere qualche pallone e far respirare la squadra nell’assedio viola. Poche occasioni di mettersi in mostra, ma ha dato il suo contributo per portare a casa un preziosissimo 1-0. Con una coda di gara piuttosto velenosa.

Fiorentina-Juventus, insulti a Vlahovic: ha replicato così

Come prevedibile, il tifo di casa non ha riservato una accoglienza benevola al giocatore, bersagliato di fischi e insulti a gara in corso e alla fine, anche con pesanti cori.

Vlahovic, al termine della sfida, si è rivolto verso la Curva Fiesole e c’è un video che circola sul web che lo inquadra mentre grida: “Vincete la prossima volta“. Poi, sul suo profilo Instagram, due stories significative: una in cui scrive “Non importa quale sia la situazione, non lasciare che le emozioni sovrastino la tua intelligenza” e una successiva in cui lo si vede guardare verso gli spalti viola con un sorriso sardonico.