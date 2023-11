DIRETTA Serie A, Frosinone-Empoli | Segui la cronaca LIVE

Primo posticipo del lunedì, valido per l’undicesima giornata del campionato di Serie A, tra il Frosinone e l’Empoli

L’undicesima giornata non è ancora finita, anzi. Frosinone ed Empoli, infatti, si affrontano per il primo posticipo del lunedì del campionato di Serie A, sfida importante tra due squadre reduci da pesanti ko.

I padroni di casa, guidati in panchina da Eusebio Di Francesco, sono reduci dall’ottovolante del match contro il Cagliari in trasferta quando da 0-3 a favore si è passati al 4-3 finale a favore degli uomini di Claudio Ranieri. Una sconfitta cocente per i ciociari, alla seconda sconfitta consecutiva dopo quella contro il Bologna di Thiago Motta. Anche gli avversari di giornata, gli empolesi dell’allenatore Aurelio Andreazzoli, arrivano all’appuntamento dopo una pesante debacle interna contro l’Atalanta di Gian Piero Gasperini, 3-0 il risultato finale per i nerazzurri. Calciomercato.it vi offre la cronaca del match dello stadio ‘Benito Stirpe’ di Frosinone.

PROBABILI FORMAZIONI FROSINONE-EMPOLI

FROSINONE (4-2-3-1): Turati; Oyono, Okoli, Romagnoli, Marchizza; Brescianini, Barrenechea; Soulé, Reinier, Baez; Cheddira. All. Di Francesco

EMPOLI (4-3-3): Berisha; Ebuehi, Walukievicz, Luperto, Cacace; Marin, Grassi, Bastoni; Cambiaghi, Caputo, Cancellieri. All. Andreazzoli

