Cessione Inter, doppio allarme in diretta: “Ci sono incongruenze”

Gli ultimi aggiornamenti sulla possibile offerta in arrivo per l’acquisto delle quote di maggioranza dell’Inter

Con un annuncio che ha immediatamente creato grandi dibattiti nel mondo nerazzurro, il noto imprenditore finlandese Thomas Zilliacus è tornato alla carica con l’obiettivo di convincere Suning a cedere la proprietà dell’Inter.

Una corte che va avanti ormai da mesi, ma che sembra essere giunta dinnanzi ad uno snodo cruciale. Di questo si è discusso con Franco Vanni in diretta su Calciomercato.it in onda su TV Play. Il giornalista, infatti, proprio nelle scorse ore aveva intervistato Zilliacus per approfondire il suo interesse verso i colori nerazzurri.

Questo le sensazioni avvertite da Vanni: “Non voglio schierarmi in anticipo, vediamo cosa succede, sicuramente è divertente. Tra pochi giorni sapremo la verità, quindi se si tratta di un bluff o se è una questione reale quella di Zilliacus. Io ho già notato alcune incongruenze perché ad esempio nel comunicato stampa d’acquisto indica una mail, però se vai a vedere il sito internet non esiste e questo non depone a suo favore. Lui sostiene di non preoccuparsi perché tra una settimana farà scoprire tutti i suoi soci e dove ha trovato i capitali, però nella storia recente del calcio italiano ci sono state tante storie di questo tipo”.

Cessione Inter, Vanni avvisa: “Ci sono diversi campanelli d’allarme”

Il giornalista, in attesa di un’offerta reale da parte dell’uomo d’affari finlandese, ha riportato tutti i suoi dubbi dopo la conversazione avuta.

In particolare, c’è un punto che non convince Vanni: “Oggi non tiro a indovinare, ci sono però diversi campanelli d’allarme perché dice di aver trovato 2 miliardi e mezzo, ma attualmente non si sa chi gli ha dato questi soldi. Bisogna dare tempo al tempo, è una questione di giorni visto che dovrebbe presentare questa offerta tra una/due settimane”.

Infine, ecco la data della possibile offerta: “Nel suo fondo d’investimento non dovrebbero esserci altre società coinvolte e inoltre sostiene di aver parlato qualche mese fa con Steven Zhang oltre a sentirsi con le banche. Di sicuro potrebbe essere un tema da sviluppare durante la prossima pausa Nazionali”.