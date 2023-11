Bologna, il piano per trattenere Thiago Motta: rinnovo e non solo

Il Bologna è una delle realtà più belle di questo campionato e ora la società vuole andare a blindare Thiago Motta

Nell’ultimo turno di campionato, il Bologna ha battuto la Lazio per uno a zero ottenendo un altro risultato importante in una stagione, fino a questo momento, assolutamente positiva. Quattro vittorie, sei pareggi e una sola sconfitta (contro il Milan alla prima giornata) per un club che, a livello di classifica, ha diciotto punti ed è a sole tre lunghezze dal Napoli quarto.

I rossoblù stanno vivendo un sogno frutto di una mentalità ben precisa, della consapevolezza dei propri mezzi, del sapere cosa fare in campo e di un tecnico che sta dimostrando di poter essere tra i migliori dei prossimi anni. Thiago Motta vuole giocare a calcio, proporre il proprio gioco indipendentemente dall’avversario e lo sta dimostrando soprattutto contro lo grandi del campionato; dopo i pareggi con Juventus, Napoli ed Inter è arrivato il successo con la Lazio che fa sognare una piazza intera.

Come detto Thiago Motta è uno dei principali artefici e non è da escludere che la prossima sessione estiva di mercato possa essere uno dei principali protagonisti per quanto riguarda il discorso allenatori. Il tecnico, infatti, sta dimostrando di potersi meritare una squadra con ambizioni superiori al Bologna; la società rossoblù, ovviamente, non la pensa in questo modo e vuole blindare l’allenatore.

Bologna, obiettivo blindare Thiago Motta: il punto

Il contratto di Thiago Motta scade il prossimo trenta giugno e l’obiettivo della società è quello di blindare il tecnico sulla panchina dei rossoblù per continuare un progetto che può regalare grandi soddisfazioni già in questo campionato. L’idea sembra essere quella di far firmare il rinnovo all’allenatore fino al 2025, quindi con un altro anno di contratto. La società spera di poter annunciare, a breve, una notizia che renderebbe felice tutto l’ambiente rossoblù considerando il tipo di calcio che sta facendo vedere l’ex centrocampista.

Thiago Motta e il suo rinnovo è solo uno degli obiettivi del Bologna che vuole anche guardare al presente e ad un sogno europeo che, settimana dopo settimana, sembra essere sempre un traguardo possibile. Europa o Conference League sembrano essere alla portata del Bologna.

La stagione, però, è ancora lunga e serviranno tante conferme per poter lottare, fino alla fine, per i piazzamenti nobili della classifica. I rossoblù non vogliono smettere di sognare; la squadra gioca bene, si diverte e soprattutto è guidata da un tecnico che sta facendo vivere un meraviglioso sogno ad una piazza intera.