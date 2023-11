Via dalla Juve ma niente Fiorentina: pista a sorpresa per Arthur

Il centrocampista brasiliano in prestito alla Fiorentina potrebbe non restare in Serie A la prossima stagione, arriva la soffiata sull’interesse del Valencia

Si è detto molto sul recente passato di Arthur dal suo arrivo alla Juventus e gli innumerevoli momenti vissuti lontano dalla formazione bianconera, in prestito altrove alla ricerca di nuove fortune professionali.

Dopo il flop al Liverpool con la cui maglia non ha praticamente mai giocato da protagonista, il centrocampista brasiliano ha abbracciato l’invito della Fiorentina quasi avesse percepito l’opportunità di poter conquistare nuovamente la fiducia dello scenario calcistico europeo che tanto aveva contato su di lui sin dai tempi del Barcellona.

Il suo avvio di stagione è stato tutto sommato positivo e per questo motivo, slanciata anche dalla volontà della Juventus proprietaria del suo cartellino di liberare spazio in organico ed intascare una somma decente sul mercato, la Fiorentina potrebbe tentare il colpo a titolo definitivo la prossima estate. Non senza qualche riserva.

La Viola tratta per il riscatto ma c’è il Valencia all’orizzonte, valutazioni di mercato per Arthur

Le valutazioni sono in corso soprattutto in relazione alle cifre del riscatto del suo cartellino attualmente fissato sui 20 milioni di euro e il morale del calciatore in quel di Firenze preannuncia buone chance di riuscita dell’affare. Ma presto a dirsi, perché la Viola preferirebbe scendere meglio a compromessi e abbassare le pretese di Cristiano Giuntoli.

La Juventus intanto continua a guardarsi attorno sul mercato, nella speranza che oltre al club toscano possa farsi avanti anche qualche altra realtà. E infatti, stando ai rumors provenienti dalla Spagna, Arthur piace molto anche al Valencia. Il mediano brasiliano sta convincendo Ruben Baraja e avrebbe fatto esplicita richiesta alla direzione sportiva del club spagnolo di mettere le mani su di lui nel prossimo futuro.