Roma-Lecce, probabili formazioni: Dybala torna, El Shaarawy torna sulla fascia

Dopo la sconfitta di San Siro contro l’Inter, la Roma cerca il riscatto contro il Lecce di D’Aversa



La Roma torna in campo dopo il tanto discusso match di San Siro contro l’Inter. Una sconfitta in parte annunciata vista la forza dei nerazzurri e le assenze dei giallorossi, ma che ha lo stesso suscitato parecchie polemiche e critiche verso Jose Mourinho. Soprattutto per le modalità e la superiorità schiacciante dell’Inter, dell’incapacità della Roma di uscire dalla propria metà campo. Poco male, oggi alle 18 all’Olimpico arriva il Lecce in una sfida fondamentale.

I capitolini si giocano una parte importante della stagione in questa settimana. Prima la sfida con i pugliesi, giovedì l’Europa League con la trasferta di Praga e infine il derby con la Lazio prima della sosta. Una serie vitale di partite, con qualche problemino di formazione e di condizione. Evidenziate largamente da Mourinho anche ieri in conferenza, dove ha criticato e attaccato apertamente la Lega Serie A e l’ad De Siervo. Ed è tornato pure a riservare frecciate alla società che non ha fatto niente per colmare le lacune dirigenziali. E allora non resta che concentrarsi sul campo e sui recuperi importanti di Dybala e Renato Sanches. L’argentino potrebbe addirittura partire titolare mentre il portoghese potrebbe trovare qualche minuto a partita in corso.

La Joya va gestita, in teoria giocherà dall’inizio ma non è ancora detta l’ultima. Belotti ed El Shaarawy sperano, con il Faraone che invece rischia di dover traslocare sulla sinistra. Out ancora Smalling, vero e proprio mistero, Spinazzola e Pellegrini Mourinho ha scelte obbligate. Anche perché sarà out pure Paredes, ma per squalifica. Rui Patricio si sistemerà ancora in porta, poi Mancini-Llorente-Ndicka è la difesa obbligata. A centrocampo Karsdordp a destra ed El Shaarawy a sinistra con Bove, Cristante e Aouar a completare. In avanti confermato ovviamente Lukaku, teoricamente con Dybala. Per il Lecce torna a disposizione Blin, ma Kaba sembra in vantaggio per il centrocampo. Allo stesso modo Dorgu va verso una possibilità dal primo minuto ed è in pole rispetto a Gallo. In attacco tridente pesante Almqvist-Krstovic-Strefezza. D’Aversa ha risparmiato quasi tutti i titolari in Coppa Italia, pagando con l’eliminazione dalla Coppa Italia per mano del Parma.

Serie A, Roma-Lecce: le probabili formazioni

ROMA (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Llorente, Ndicka; Karsdorp, Bove, Cristante, Aouar, El Shaarawy; Dybala, Lukaku.

A disposizione: Svilar, Boer, Kristensen, Celik, Zalewski, Pagano, Renato Sanches, Belotti, Azmoun.

Allenatore: Mourinho.

Indisponibili: Abraham, Kumbulla, Pellegrini, Smalling, Spinazzola.

Squalificati: Paredes.

Diffidati: nessuno.

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendery, Pongracic, Baschirotto, Dorgu; Kaba, Ramadani, Rafia; Almqvist, Krstovic, Banda.. Allenatore: D’Aversa.

A disposizione: Brancolini, Samooja, Venuti, Touba, Gonzalez, Oudin, Berisha, Samek, Gallo, Strefezza, Blin, Piccoli, Sansone.

Indisponibili: Dermaku, Corfitzen, Listkowski.

Squalificati: nessuno.

Diffidati: Rafia.

Arbitro: Colombo (Como).

Assistenti: Baccini e Margani.

IV Uomo: Fourneau.

Var: Maggioni.

Avar: Piccinini.