Roma, la Curva Sud a sostegno di Pellegrini contro Corona: “Mai solo” | CM.IT

Roma, la risposta a Fabrizio Corona da parte della Curva Sud: striscione sul Grande Raccordo Anulare, poi un altro sul Lungotevere



La Curva Sud risponde, anzi commenta, le ultime uscite di Fabrizio Corona. L’ex agente dei Vip nelle ultime settimane è tornato alla ribalta della cronaca per il caos scommesse coinvolgendo diversi calciatori di Serie A.

Fagioli e Tonali sono stati i primi e per loro è già arrivata la squalifica. Sugli altri nomi, a cominciare da Zaniolo, però, al momento non ci sono riscontri da parte delle Autorità. E l’uragano Corona ha cercato di investire anche due giocatori della Roma nella vicenda scommesse, ovvero Zalewski ed El Shaarawy. Entrambi hanno ovviamente respinto ogni accusa e dato mandato ai loro legali di farsi valere nelle sedi opportune. Così è stato poi anche per Lorenzo Pellegrini, capitano giallorosso chiamato in causa da Corona per un altro presunto reato. A cui il 7 romanista, fresco di terzo figlio, ha immediatamente replicato.

Oggi anche la Curva Sud, cuore del tifo giallorosso, ha preso posizione in maniera netta contro il direttore di Dillingernews proprio sull’ultima vicenda. “Sull’infamia hai basato la tua miserabile vita, Fabrizio Corona maledetto parassita!”, hanno scritto su uno striscione affisso sul cavalcavia del Grande Raccordo Anulare a ridosso dell’uscita 11 Nomentana. E questo messaggio non è assolutamente l’ultimo e l’unico di questa serata nei confronti di Fabrizio Corona. Sul Lungotevere infatti è apparso un altro striscione: “Chi tocca il nostro capitano ha contro tutti i romanisti”. Durante il match con il Lecce i romanisti hanno esposto un nuovo striscione: “Invidie, calunnie, maldicenze… Un romanista non resta mai solo… Daje capitano”. Firmato ‘La tua Curva Sud’.