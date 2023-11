Pioli out, traghettatore al Milan: il grande ex torna dopo tanti anni

Popolo rossonero ben certo della scelta da compiere nel prossimo futuro in sostituzione di Stefano Pioli, reduce da una serie di risultati e prestazioni deludenti sulla panchina del Milan

Milan, così non va. I risultati non mentono. Anzi sono lo specchio delle recenti prestazioni del gruppo rossonero in mano a Stefano Pioli, la cui gestione continua ad essere fortemente contestata per l’evidente calo mentale cui è andato incontro.

Dapprima la sconfitta ad opera della Juventus di fine ottobre, antecedente di pochi giorni la pesante disfatta contro un Paris Saint-Germain nettamente superiore. Poi il pareggio da mani nei capelli con il Napoli. Quindi ieri l’ultima delle beffe sul campo contro l’Udinese, ancora una volta all’interno delle mura amiche di San Siro.

Il popolo rossonero borbotta e sbuffa, chiedendo una netta inversione di trend ad una presa di coscienza anche da parte degli elementi chiave della rosa: da Rafael Leao a Theo Hernandez. Al di là dei singoli, lo stesso Pioli fa mea culpa e accetta lo scossone. Ma la dirigenza potrebbe iniziare a fare qualche valutazione con qualche mese d’anticipo. Quantomeno sondare il terreno, capire se ci dovessero essere i presupposti per un ritorno di spessore come Zlatan Ibrahimovic sotto una veste diversa.

Pioli macina dissensi, rispunta il nome di Donadoni per la panchina secondo i tifosi

Eppure il solo Ibra potrebbe non bastare. Tanto che i tifosi sarebbero già ben proiettati verso una scelta che ammetterebbe un solo, vero traghettatore a partire dal prossimo anno. Stando alle informazioni raccolte da ‘calciomercato.it‘ a mezzo del consueto sondaggio mattutino, Roberto Donadoni meriterebbe lo scettro della gestione dello spogliatoio rossonero al posto di Pioli.

L’ex tecnico della Nazionale Italiana e del Bologna, fra le tante, è fermo da qualche tempo nell’attesa di cogliere l’occasione giusta. E quale occasione migliore di tornare nella sua Milano per indossare i colori rossoneri sedendo in panchina. Con il 71% dei voti, Donadoni sarebbe l’uomo giusto. Nulla da fare per altri pretendenti e vecchie bandiere del ‘Diavolo’, come Hernan Crespo (12% dei voti), Cristian Brocchi (12%) e Massimo Oddo (5%).