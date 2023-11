PAGELLE E TABELLINO ROMA-LECCE 2-1: Lukaku dall’inferno al paradiso. Karsdorp battimuro

Pagelle e tabellino Roma-Lecce, match valido per l’11a giornata del campionato di Serie A TIM 2023/24

ROMA

Rui Patricio 7

Mancini 5. Dal 77′ Zalewski sv

Llorente 6

Ndicka 5,5

FLOP Karsdorp 5: non punta mai l’uomo e non si fa mai trovare sul fondo per crossare. Quando si trova il pallone giusto chiude gli occhi e la mette dentro, almeno ci prova. Perché il pallone si infrange costantemente sugli avversari. Quasi come se stesse giocando da solo, col muro. Dal 77′ Kristensen

Bove 5,5. Dal 70′ Renato Sanches 5

Cristante 6

Aouar 5. Dal 73′ Azmoun 6,5

El Shaarawy 5,5. Dal 77′ Belotti sv

Dybala 6

TOP Lukaku 6,5: anche nella serata più buia, la sua peggior prestazione stagionale, con un rigore sbagliato e un’infinità di errori, trova il jolly da Big Rom che fa esplodere l’Olimpico. Sono tre punti di importanza incalcolabile, per la classifica ma soprattutto per la testa.

Allenatore: Mourinho 6

LECCE

TOP Falcone 6,5: Prendiamo lui perché il rigore parato dopo 5 minuti non può non essere la cosa più importante di tutta la partita, anche se non serve a evitare la sconfitta. E anche perché mette la firma su un sacco di altre parate, magari non sempre vistose o complicate ma fa sentire sempre che c’è. E, curiosità, è romanista. Parecchio. Serata dolceamara.

Gendrey 5,5

Pongracic 6

Baschirotto 6

Dorgu 5,5 Dal 62′ Gallo 5,5

Kaba 6,5

Ramadani 6,5

FLOP Rafia 5,5: gioca anche lui una discreta partita, ma a qualcuno questo ‘titolo’ doveva andare. C’è da dire che abbassa un po’ l’intensità nel secondo tempo, tocca meno palloni e si vede un po’ meno. Tanto che D’Aversa decide di toglierlo dal campo. Dal 62′ Gonzalez 5,5

Almqvist 6,5. Dall’80’ Touba sv

Krstovic 6. Dall’80’ Piccoli sv

Banda 6,5. Dal 73′ Strefezza 5,5

Allenatore: D’Aversa 6

Arbitro: Colombo (Como) 5,5

Il tabellino di Roma-Lecce 2-1

Marcatori: 72′ Almqvist (L), 90’+2 Azmoun (R) 90′ +4Lukaku (R)

ROMA (3-5-2): Rui Patricio; Mancini (77′ Kristensen), Llorente, Ndicka; Karsdorp (77′ Zalewski), Bove (70′ Renato Sanches), Cristante, Aouar (73′ Azmoun), El Shaarawy (77′ Belotti); Dybala, Lukaku. A disposizione: Svilar, Boer, Kristensen, Zalewski, Celik, Renato Sanches, Pagano, Joao Costa, Azmoun, Belotti. Allenatore: Mourinho.