HIGHLIGHTS | Non basta Gudmundsson, Genoa sconfitto 2-1 a Cagliari

Vincono i padroni di casa dopo una prestazione di carattere contro una squadra poco fluida, in gol anche Viola e Zappa per far felice mister Ranieri

Cagliari e Genoa si sfidano in un testa a testa delicato alla Sardegna Arena, per respirare un po’ nella zona bassa della classifica di Serie A.

Gli ospiti fanno sentire la propria presenza soprattutto nei primi minuti di gioco, mentre la pungente manovra promossa dal centrocampo e dagli attaccanti a disposizione di Claudio Ranieri si fa vedere soprattutto verso la seconda metà della prima frazione, grazie alle incursioni del solito Zito Luvumbo. Ciononostante, l’equilibrio è sostanziale e predomina fino al fischio finale dell’intervallo con le squadre che raggiungono gli spogliatoi a reti bianche.

Ripresa decisamente più movimentata con continui cambi di fronte. Il Cagliari trova la rete del vantaggio dopo appena tre minuti, al 48′, grazie al guizzo di Nicholas Viola. La magia del solito Albert Gudmundsson al 51′ con una semirovesciata regala il momentaneo pareggio del Genoa, che tuttavia non riesce ad imporre mai la propria prestanza fisica in avanti. I padroni di casa non si perdono d’animo e dopo una serie di grosse occasioni portate avanti anche fino alla fine del match, il difensore Gabriele Zappa sigla la sua primissima rete in campionato al 69′. Quanto basta per donare al Cagliari la terza vittoria di fila con la cura Ranieri che prende sempre più piede nell’ambiente sardo.

Cagliari-Genoa 2-1: tabellino, marcatori e classifica

CAGLIARI-GENOA 2-1

48′ Viola, 51′ Gudmundsson, 69′ Zappa

CLASSIFICA SERIE A: Inter 28 punti; Juventus* 23; Milan 22; Napoli 21; Atalanta 19; Bologna 18; Fiorentina* 17; Lazio e Monza 16; Roma* 14; Lecce* 13; Frosinone* e Torino* 12; Genoa e Sassuolo* 11; Udinese 10; Cagliari 9; Verona 8; Empoli* 7; Salernitana 4.

*una partita in meno

Di seguito gli hightlights del match.