Giuntoli prima di Fiorentina-Juve: “Nessun confronto con Kean. Guardiamo indietro”

Il Football Director della Juventus Cristiano Giuntoli ha parlato prima del fischio d’inizio della sfida con la Fiorentina

A pochi minuti dal fischio d’inizio di Fiorentina-Juventus, il Football Director della società bianconero Cristiano Giuntoli ha parlato ai microfoni di ‘DAZN’.

Il dirigente juventino lancia subito un messaggio per le vittime del maltempo in Toscana: “Prima di tutto volevo rappresentare la vicinanza del club a tutti gli alluvionati, alle loro famiglie, gli siamo molto vicini e siamo molto dispiaciuti”. Si passa poi alla sfida sul campo: “C’è grande emozione da parte mia, pensiamo al calcio e cerchiamo di fare una grande partita. Strappo in classifica? Noi ci guardiamo indietro e puntiamo al quarto posto. È importante fare punti per creare un margine con gli avversari”.

Infine, Giuntoli parla anche del presunto confronto con Kean dopo la reazione al momento della sostituzione nella gara contro il Verona: “Non c’è stato bisogno di un confronto con Kean. È uscito dispiaciuto, ma si è seduto in panchina ed ha esultato con i compagni. C’è grande serenità, il mister gli sta dando fiducia e oggi c’è la conferma”.