Garcia si scopre scaramantico: ecco cosa fa quando gioca il Napoli

Garcia segue un rituale ben specifico che gli sta portando fortuna: quando ha sfidato la sorte ha rischiato l’esonero.

Non è vero…ma ci credo. La commedia scritta nel 1942 da Peppino De Filippo è sempre stata attuale per la città di Napoli. Tra i vicoli del capoluogo campano aleggiano e si aggirano i profumi della scaramanzia e della superstizione. Lanciare il sale per togliere il malocchio o portarsi con sé il famoso cerasiello – il peperoncino portafortuna – sono solo alcuni dei riti più celebri per tenere lontano la jella.

E sembra che Rudi Garcia si stia ambientando piuttosto bene a Napoli. Infatti, in questi pochi mesi a contatto con la città e con i tifosi azzurri, la stragrande maggioranza scaramantica fino al midollo, il tecnico ha dimostrato di seguire un rituale ben specifico che sembra aver portato dei benefici alla sua squadra.

Garcia ha una camicia portafortuna: ha sfidato la sorte e ha rischiato l’esonero

Per le partite del Napoli, il tecnico francese ha sempre indossato giacca e camicia, tranne in una sola occasione – la prima a Frosinone – in cui ha indossato una t-shirt bianca. Ad inizio stagione, Garcia ha cominciato preferendo la camicia bianca, ma i risultati sono stati piuttosto deludenti. La sconfitta contro la Lazio, i pareggi contro il Genoa e Bologna, intervallati dalla vittoria a Braga (ma in quell’occasione ha indossato per la prima volta la camicia azzurra).

A seguito dello 0-0 maturato al Dall’Ara, con conseguente lite in campo con Osimhen, l’allenatore del Napoli ha scelto le camicie azzurre, visto il risultato positivo in Portogallo. E in effetti, contro Udinese e Lecce le cose sono andate piuttosto bene. Anche in occasione del big match contro il Real Madrid Garcia ha indossato giacca e camicia azzurra. Il punteggio al termine della sfida non è stato favorevole, ma l’atteggiamento della sua squadra è stato sicuramente quello giusto.

L’ex mister della Roma ha voluto poi sfidare la sorte e guardarla dritta negli occhi. Nel delicato match contro la Fiorentina, Garcia si è presentato al Maradona con giacca e camicia bianca. Il risultato? Un terribile 3-1 per gli ospiti e un’intera città che chiedeva l’esonero del tecnico.

Dal ritorno dalla sosta delle nazionali, Garcia è ritornato alla sua camicia portafortuna. Il bottino per ora è positivo: 3 vittorie ed un pareggio contro il Milan. E più in generale, con l’outfit vincente ha conquistato 19 punti su 24 a disposizione in tutte le competizioni. Con la camicia bianca invece ha raccolto solo 5 punti su 15. Insomma, Eduardo De Filippo in fin dei conti forse aveva ragione. Essere superstiziosi è da ignoranti, ma non esserlo porta male. Il segreto della rinascita del Napoli passa anche dallo stile adottato dal suo allenatore.