Garcia lo rivuole subito: può tornare con sei mesi d’anticipo

Rudi Garcia è pronto a riportare al Napoli già a gennaio un giocatore in prestito: ecco chi è, sta giocando benissimo.

La Coppa D’Africa è un vero e proprio spauracchio, almeno sulla carta, per il Napoli di Rudi Garcia che rischia di perdere un elemento davvero molto importante come Anguissa per parecchio tempo.

Il suo sostituto naturale, Diego Demme, da ormai parecchio tempo si è capito essere ai margini del progetto. Per questo motivo, dunque, gli azzurri potrebbero riportare con sei mesi d’anticipo uno dei giocatori sicuramente più interessanti della galassia partenopea che, quest’anno, è stato girato in prestito in provincia in Serie A per cercare di andare a fare esperienza, per poi tornare alla corte del tecnico francese.

Il ragazzo in questione, infatti, è ancora giovane, classe 1998, e si sta ritagliando uno spazio importante sia in termini di minutaggio sia dal punto di vista delle prestazioni, ma anche sotto quello dei numeri. Ecco di chi stiamo parlando.

Folorunsho del Verona torna al Napoli a gennaio? Lo scenario

Folorunsho è un profilo davvero molto interessante, che sicuramente farà parlare nella sessione invernale del calciomercato: moltissimi club di Serie A lo stanno osservando dopo le sue prestazioni sicuramente interessanti tra le fila dell’Hellas Verona, in cui è riuscito a giocare con continuità regalando ottime prestazioni.

I numeri, del resto, parlano chiaro: 46,3% di duelli vinti in campo, il terzino miglior calciatore di tutta la Serie A dopo Rabiot e Frendrup. Una vera e propria rilevazione di questo inizio campionato che il Napoli monitora da vicino in ottica prossima stagione, ma non solo.

Complice la Coppa D’Africa, infatti, il ragazzo potrebbe fare rientro con sei mesi d’anticipo alla casa madre. Ovviamente nulla è scontato, dal momento che l’idea era quella di fargli completare un’intera annata in provincia per far proseguire il suo percorso di crescita in tutta tranquillità, tuttavia gli azzurri potrebbero riportarlo alla casa madre per sopperire all’assenza del titolarissimo di Garcia.

Staremo a vedere che cosa accadrà nei prossimi mesi e se ci saranno novità a riguardo, ma una cosa è certa: quella che al momento è una bella promessa, potrebbe compiere il grande salto in tempi molto brevi.