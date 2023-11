Fiorentina, ecco il ‘regalo’ per la Juventus: risolvono un grosso problema dei bianconeri

La Fiorentina è pronta ad investire con largo anticipo su un giocatore importante: un vero e proprio regalo per la Juventus, ecco perchè.

La Fiorentina quest’anno sta scoprendo un giocatore davvero molto importante tra le sue fila che, dopo annate particolarmente difficili, è riuscito a trovare finalmente la sua dimensione.

Stiamo infatti parlando di Arthur Melo, che è arrivato tra le fila dei Viola con la formula del prestito con diritto di riscatto fissato a 20 milioni di Euro, suddivisi in tre esercizi. Il tutto dovrebbe avvenire a giugno, tuttavia non è da escludere che i toscani possano decidere di rinegoziare ed allo stesso tempo anticipare il riscatto.

Ecco che cosa potrebbe cambiare e tutti i dettagli riguardo al centrocampista ex Barcellona e Liverpool classe 1996 che, dopo due stagioni difficili, è diventato un vero e proprio punto fermo della compagine di Italiano.

Il tutto avrebbe -anche- a che fare con una clausola che ai Viola non sembra proprio convincere e che, di conseguenza, potrebbe essere rinegoziata. Ecco di che cosa si tratta.

Calciomercato Fiorentina, Arthur riscattato subito? La Juve spera

Secondo quanto riportato da Repubblica, infatti, l’accordo tra la Juventus e la Fiorentina per Arthur prevede un diritto di riscatto pari a 20 milioni di euro, cifra al momento considerata eccessiva tra le fila dei Viola, i quali vorrebbero rinegoziare l’accordo, magari rinnovando ulteriormente il prestito, dando tuttavia maggiori garanzie ai bianconeri in termini di riscatto.

La Juventus, dall’altra parte, vorrebbe cedere Arthur, che ormai da tempo non rientra nei piani della società e, così facendo, riuscirebbe anche a liberarsi di un ingaggio oneroso. Il desiderio del ragazzo, inoltre, giocherà un ruolo cruciale, tuttavia il fatto che sia ormai un vero e proprio punto fermo della squadra è sicuramente un fattore che giocherà un ruolo cruciale nella scelta finale.

Il brasiliano, infatti, ha dimostrato di poter essere uno dei protagonisti della Serie A, dopo un’esperienza a Torino non particolarmente convincente ed un prestito al Liverpool in cui, complice una lunga e sfortunata serie di infortuni, è di fatto come se non fosse mai iniziata.

Staremo a vedere che cosa accadrà nei prossimi mesi, tuttavia questo ‘regalo‘ inaspettato da parte della rivale storica dei bianconeri rappresenterebbe un vero e proprio precedente più unico che raro.