D’Aversa non la manda giù: “Rabbia e delusione”

Le parole di D’Aversa al triplice fischio della gara contro la Roma. Ecco quanto dichiarato dal tecnico della Lecce

Comprensibile delusione da parte di D’Aversa. Il tecnico del Lecce, che ha a lungo assaporato la vittoria contro la Roma, ha visto la sua squadra farsi riprendere e rimontare da Azmoun e Lukaku.

Intervenuto ai microfoni di DAZN, D’Aversa ha affrontato diversi argomenti nella consueta intervista post partita. Ecco quanto dichiarato:”Siamo stati fortunati nel primo tempo con Falcone che è stato bravo a parare un rigore, ha fatto meglio la Roma nei primi 10-15 minuti; poi abbiamo letto la partita. Nel secondo tempo abbiamo fatto bene, siamo andati in vantaggio. Purtroppo quando hai la possibilità di raddoppiare, devi farlo e non puoi permetterti di mollare. Peccato perché come ha detto Mourinho, c’era la possibilità di andare sul 2-0 ma poi non siamo stati maliziosi a portare a casa un risultato di pareggio. Paghiamo gli errori nelle ultime tre partite che ci sono costati carissimo.”

Roma-Lecce, D’Aversa: “Bisognerebbe cancellare gli ultimi due minuti”

D’Aversa ha poi continuato, parlando non solo del rapporto con Foti, ma esternando anche le sue sensazioni sull’esito del risultato: “Ci siamo salutati con Mourinho: ci sentiamo con Foti, c’è un grande rapporto. Interpretazione della gara? Nel momento in cui abbiamo subito il pareggio, la squadra ha voluto velocemente battere la punizione per andare a vincerla.

Quando commetti degli errori contro calciatori come Lukaku e Dybala, ti castigano. Stiamo parlando di una sconfitta mentre due minuti prima del triplice fischio avremmo potuto portarla a casa.”

D’Aversa ha poi chiosato: “Deve rimanere quella rabbia e quella delusione che c’era a fine partita e trasportarla nella prossima gara contro il Milan. Nel secondo tempo la prestazione c’è stata. Bisognerebbe cancellare gli ultimi due minuti, ma questo non è possibile Lavoreremo per sistemare questi aspetti”.