Via prima del debutto: il Milan lo dà in prestito

Via dal Milan senza neanche debuttare: la scelta può essere compiuta già nel mese di gennaio, c’è la pretendente

Via dal Milan, senza neanche scendere in campo. In tema mercato molto si muove in casa rossonera. La priorità è diventata improvvisamente acquistare un difensore centrale, come confermato anche da Stefano Pioli nella conferenza stampa alla vigilia della partita con l’Udinese.

Un rinforzo in difesa, ma non soltanto perché, non è certo un segreto, Furlani e Moncada da tempo cercano un attaccante che possa prendere il posto di Olivier Giroud. A 37 anni il francese non può continuare ad essere un elemento imprescindibile per la formazione rossonera, come attualmente è visto l’apporto di Okafor e soprattutto Jovic.

Fermento in entrata, ma occhi anche in uscita dove potrebbe far presto le valigie uno dei talenti più promettenti: Chaka Traorè. Il 18enne ivoriano non ha ancora debuttato in prima squadra, anche se quest’anno è entrato nel giro dei ‘grandi’ ed è stato convocato sia contro il Psg che contro la Juventus. Sulle sue tracce si è fiondato il Valencia.

Calciomercato Milan, Traorè al Valencia: lo scenario

Secondo quanto riportato da ‘todofichajes.com’, la società spagnolo sta valutando la possibilità di intervenire nel reparto offensivo a gennaio. Baraja stesso, tecnico del Valencia, ha confermato che qualcosa dovrà essere fatto, soprattutto sugli esterni di attacco.

Ecco quindi venire fuori proprio il nome di Chaka Traorè, un profilo ideale per la formazione della Liga. Diciotto anni, capace di giocare anche a destra e in posizione centrale, l’ivoriano è attratto dalla possibilità di accumulare esperienza in prima squadra in un campionato affascinante come quello spagnolo.

L’affare potrebbe essere agevolato dagli ottimi rapporti tra i due club dopo l’operazione Musah chiusa quest’estate. Traorè si trasferirebbe al Valencia in prestito e avrebbe l’opportunità di giocare con continuità.