“Scandaloso”: Milan-Udinese finisce nel caos

Grandi polemiche per quanto accaduto nel secondo tempo tra Milan e Udinese: il rigore per i friulani fa discutere

Grandi proteste per quanto accaduto nel secondo tempo tra Milan e Udinese. Il punteggio è fermo ancora sullo 0-0 quando il direttore di gara Sacchi assegna un calcio di rigore ai friulani. L’arbitro punisce un presunto contatto tra Adli e Festy, decretando la massima punizione contro la formazione di casa.

Una decisione molto discussa dai rossoneri in campo con una revisione al Var che non ha portato a cambiare la scelta di Sacchi. Eppure a ‘Dazn’ Marelli si era detto sicuro di una annullamento del penalty, parlando di un’azione dove non c’erano gli estremi per assegnare il calcio di rigore.

Una visione non avallata dalla scelta fatta al VAR che ha confermato la decisione di Sacchi, facendo infuriare tutto il popolo rossonero. I tifosi del Milan, infatti, si sono letteralmente scatenati sui social ed in particolare su ‘X’, protestando in maniera vigorosa contro il rigore.

Milan-Udinese, il rigore scatena le polemiche

Subito dopo la cessione del calcio di rigore all’Udinese (trasformato poi da Pereyra), i tifosi del Milan hanno contestato duramente la decisione arbitrale.

“Rigore inesistente – ha scritto un utente – poi siamo noi i favoriti dagli arbitri”. Un altro, sempre su X, ha usato parole ancora più dure: “Un rigore del genere è malafede pura”. Non si risparmiano i sostenitori rossoneri, che non negano le difficoltà della propria formazione, ma considerano scandalosa la decisione dell’arbitro.

Una definizione che torna spesso nei tweet sull’argomento, come testimoniato da questa rassegna raccolta tra quelli riferibili:

Rigore inesistente dato contro, poi noi siamo favoriti dagli arbitri..#Milan — francesco (@fratambi) November 4, 2023

Noi faremo pure schifo, ma un rigore del genere è malafede pura.#MilanUdinese — Jacitanczyk (@Jacitanczyk_) November 4, 2023

Aldilà del rigore a mio parere vergognoso, non potrà mai essere più vergognoso della nostra prestazione contro questi scappati di casa. — Danilo Vitro' 🏆19 🔴⚫️ (@DVACMILAN) November 4, 2023

Noi facciamo schifo, e spero Pioli venga esonerato questa sera, ma dare un rigore del genere quando tocca chiaramente il pallone è imbarazzante.#MilanUdinese — Il rompipalle Milanista (@ACXMilan) November 4, 2023

Questo rigore non esiste mai nel calcio…una vergogna — John Davies 🔴⚫ #SempreMilan (@JohnDaviesTS) November 4, 2023