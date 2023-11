Riscatto in Serie A: Ancelotti lo cede per 10 milioni

L’Italia e la Serie A come trampolino per il riscatto: il Real Madrid lo cederà per 10 milioni di euro la prossima estate

Ottimo avvio di campionato per il Frosinone allenato da Di Francesco, dove si stanno mettendo in mostra diversi giovani interessanti.

Soulé sta incantando con la maglia dei ciociari ed è pronto a strappare una convocazione dall’Argentina e in estate a tornare da protagonista alla Juventus. Chi si sta mettendo in evidenza è anche Reinier, sbarcato a sorpresa al fotofinish dell’ultimo mercato estivo alla corte di Di Francesco dal Real Madrid. Un colpo di livello per la matricola laziale, con il Ds Angelozzi che ha sfruttato anche gli ottimi rapporti con Ancelotti e Braida. Il trequartista brasiliano classe 2002 si sta guadagnando sempre più spazio nello scacchiere titolare e nell’ultimo turno di Coppa Italia ha deciso il match in casa del Torino ai tempi supplementari sfruttando l’assist del connazionale Kaio Jorge.

Calciomercato, riscatto Reinier a Frosinone: la scelta del Real Madrid

Reinier è sbarcato in Serie A e nello specifico con la maglia del Frosinone in cerca di riscatto, dopo le deludenti parentesi in prestito al Borussia Dortmund e al Girona.

Il Real Madrid, che lo ha ceduto con la formula del prestito fino a giugno ai ciociari, segue con attenzione il rendimento dell’ex Flamengo, sbarcato con grandi attese per 30 milioni di euro nel gennaio 2020 nella capitale spagnola. Reinier però non è riuscito finora a dimostrare tutto il suo potenziale, con la dirigenza dei ‘Blancos’ che stando al portale ‘Ok Diario’ è intenzionata a metterlo sul mercato la prossima estate una volta terminata l’avventura in Italia. Il Real quindi ha deciso di non puntare sul giovane brasiliano per il futuro e ha scelto di cederlo definitivamente a luglio per almeno 10 milioni di euro per non incappare in una minusvalenze a bilancio. Intanto Reinier vuole essere protagonista con la casacca del Frosinone e riscattarsi dopo le ultime annate deludenti.