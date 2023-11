Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi del 4 novembre

Da La Gazzetta dello Sport, al Corriere dello Sport e Tuttosport: ecco i titoli principali sulle prime pagine dei quotidiani sportivi italiani ed esteri di oggi, sabato 4 novembre 2023

La rassegna stampa di Calciomercato.it vi offre i titoli principali sulle prime pagine di oggi, sabato 4 novembre 2023, dei principali quotidiani sportivi italiani ed esteri.

La prima pagina della Gazzetta dello Sport: “Bomberissimi”. Principe Scamacca e Re Lautaro: Atalanta-Inter da scudetto. Milan, doppio centravanti con l’Udinese a San Siro. Juve, c’è Phillips: il City apre al prestito, l’inglese per lil dopo Pogba. Vincere e basta: Garcia col super centrocampo.

“I conti con Max”, così apre il Corriere dello Sport. Giornata agitata alla Juve dopo la visita di Conte a Vinovo. Bologna vola sulla Lazio. Garcia no stop: Abbiamo un solo risultato”. Simone carica: c’è da abbattere il muro Gasp. Pioli lancia Jovic: “Non dobbiamo pensare al PSG”.

L’apertura di Tuttosport: “Commisso, perché ti arrabbi?”. Il patron della Fiorentina attacca la Juve. Abbattista, ancora tu! Fourneau fermato e al VAR c’era chi già aveva danneggiato il Toro. Inter-Colpani avanti tutta. Libertadores, la finale della paura.

Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi esteri del 4 novembre 2023

Uno sguardo anche all’estero e alle prime pagine in particolare della stampa spagnola e francese.

Il quotidiano AS apre con il mercato: “Davies màs cerca”, il Real Madrid in pressing per il terzino del Bayern Monaco. In Francia vince il PSG, la prima pagina de L’Equipe: “Joie de recevoir”, netto 3-0 al Montpellier e vetta provvisoria della classifica per gli uomini di Luis Enrique, prossimi avversari del Milan in Champions.