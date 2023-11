Pioli boccia il Milan: “Fischi meritati, la peggiore prestazione”

Le dichiarazioni di Stefano Pioli al termine del match contro l’Udinese. Il tecnico analizza il ko di San Siro, in conferenza stampa

E’ crisi nera per il Milan di Stefano Pioli. I rossoneri hanno perso malamente contro l’Udinese di Cioffi.

Un ko pesante arrivato dopo una prestazione davvero negativa: “Abbiamo faticato, è stata la prestazione peggiore dell’ultimo periodo – afferma il tecnico di Parma in conferenza stampa -. Abbiamo faticato su tutto, è stato davvero un match negativo. Stasera si deve parlare di come abbiamo giocato e non del gruppo. Siamo stati generosi, ma non siamo stati né lucidi né qualitativi. Per tutta la partita non siamo stati squadra. Quest’anno contro questo tipo di avversario avevamo sempre vinto. Oggi, però, siamo stati poco lucidi e molto frenetici. Riguarderò la partita per capire cosa non ha funzionato nel dettaglio. Martedì contro il Psg la reazione ci sarà sicuramente. Fischi da parte di tutti? I tifosi ci hanno sostenuto per l’intera partita, ma poi abbiamo meritato i fischi”.

Milan, il punto sugli infortunati: parla Pioli

Stefano Pioli adesso sarà chiamato a preparare il match contro il Psg, dopo un ko davvero pesante. Non sarà facile per il tecnico di Parma riuscire a rialzare la testa, soprattutto perché la lista degli infortunati continua ad essere davvero lunga.

Oggi si è fermato Rade Krunic. Un’altra notizia negativa, arrivata dopo quella legata ad Hernandez, prima dell’inizio della gara: “Speriamo di recuperare Kjaer, Chukwueze, Pulisic e Theo – prosegue Pioli -. Il bosniaco ha avuto un fastidietto e ho preferito non rischiarlo”, ha spiegato il mister, prima di concludere di parlare di Reijnders: “Gli sta mancando solo la finalizzazione, anche stasera è stato così, ma credo che arriverà perché è un giocatore forte”. Nessuna involuzione per l’olandese, dunque, come fatto notare da molti.